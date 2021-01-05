Додано: Чет 14 січ, 2021 12:32

drevlyanin написав: hume написав: К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18. К сожалению Геос так и не научился менять кухни с комнатами местами. Кухня 12 комната 18.



Не всех устроит спальня 12 метров. У меня например 24 и не кажется сильно большой. В 12-ти, при двух спящих,к утру уже будет чувствоваться недостаток кислорода, если окна закрыты и нет ПВВ.

Так у кого она в спальне есть-1%? Другое дело, что там вся планировка не сильно дружественная жильцам. Так это от желания впихнуть побольше квартир на этаж.

А цена а Ариии таки немного того. Учитывая место, и что это Геос. Не всех устроит спальня 12 метров. У меня например 24 и не кажется сильно большой. В 12-ти, при двух спящих,к утру уже будет чувствоваться недостаток кислорода, если окна закрыты и нет ПВВ.Так у кого она в спальне есть-1%? Другое дело, что там вся планировка не сильно дружественная жильцам. Так это от желания впихнуть побольше квартир на этаж.А цена а Ариии таки немного того. Учитывая место, и что это Геос.

Нужно не забывать, что это однушка, а не частный дом. Дверь редко в спальню закрывается при одном или двух проживающих. Как то писал, что мониторил однушки в новостройках Польши. Большинство однушек до 40 квадратов со спальней 10, но кухней-гостинной до 20.Кухня 12 метров подходит только для принятия пищи, а органично разместить диван с кроватью в одной комнате не всегда получается. Даже если она 20 метров. А все больше арендаторов требует комфорт, чтоб были кровать и диван.ПСУ меня сейчас одна из спален 13,7.(Сержик бы не одобрил) При высоте 2,7. Вроде пока жив, голова с утра не болит. А при трёхметровый потолках объем плюс минус одинаковый