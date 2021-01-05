Додано: Чет 14 січ, 2021 12:48

Vlad442 написав: Бродит в голове безумная идея.

Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант? Бродит в голове безумная идея.Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?

Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди.Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено. А вы тут медитируете на однушку за 15 куе