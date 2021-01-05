Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Бродит в голове безумная идея. Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?
Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди. Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....
Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
jay2004 написав: Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался. Хотя такая фигня сейчас у многих.
Обычное дело в суперэконом-новостроях. Там первый дом лили вообще стахановскими темпами. Нынче большая часть квадратных метров распродана в Терракоте, а значит спешить больше некуда. К тому же многие квартиры там были куплены в рассрочку по изначально копеечным для "возле метро" прайсам. Сейчас цена за квадрат выросла процентов на 40 от начальной, и уже слышны стоны от тех, кто "не ожидал" такого резвого удорожания.
jay2004 написав: Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?
Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался. Хотя такая фигня сейчас у многих.
Обычное дело в суперэконом-новостроях. Там первый дом лили вообще стахановскими темпами. Нынче большая часть квадратных метров распродана в Терракоте, а значит спешить больше некуда. К тому же многие квартиры там были куплены в рассрочку по изначально копеечным для "возле метро" прайсам. Сейчас цена за квадрат выросла процентов на 40 от начальной, и уже слышны стоны от тех, кто "не ожидал" такого резвого удорожания.
4-й дом только запустили в продажу (с 10.11.2020). Там почти ничего не продано.
Vlad442 написав:Бродит в голове безумная идея. Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?
Думаю, что так дешево не будет. Но значительно дешевле, чем на проектах без плохой репутации - точно будет. Перед введением временной администрации, когда уже была понятна глубина проблем, но переуступки делать еще можно было, в домах с низкой готовностью однушки 37 м2 продавали по 22-25 тыс при цене таких введенных 50 тыс
Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди. Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....
Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе
Диаграммы Зрадио не видели, не знают, что скоро можно будет на 30% дешевле взять.
Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди. Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....
Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе
Диаграммы Зрадио не видели, не знают, что скоро можно будет на 30% дешевле взять.
Хз з чого Ви взяли що це купить. Це черга здать!:-)
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.