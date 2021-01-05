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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6206620762086209>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:45

  hume написав:
  jay2004 написав:[

Есть такое дело :( . Покупал как раз перед "приморозкой".

Зато на палаце строят шо дурные.


если не секрет- о каком палаце речь?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:47

  Жека79 написав:
  hume написав:
  jay2004 написав:[

Есть такое дело :( . Покупал как раз перед "приморозкой".

Зато на палаце строят шо дурные.


если не секрет- о каком палаце речь?


ЖК Stanford (Предславинская, Палац Украины).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:47

Vlad442

Ну ваш рационализм,явно не про нее :mrgreen: :lol:
я тоже считаю,что для того,что в нашей стране инвестировать в новострой,неважно какого застройщика,определенно нужны стальные яйко :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:48

  Vlad442 написав:Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?


Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди.
Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....

Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено :mrgreen: . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:51

  drevlyanin написав:
  jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?


Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался.
Хотя такая фигня сейчас у многих.

Обычное дело в суперэконом-новостроях.
Там первый дом лили вообще стахановскими темпами.
Нынче большая часть квадратных метров распродана в Терракоте, а значит спешить больше некуда.
К тому же многие квартиры там были куплены в рассрочку по изначально копеечным для "возле метро" прайсам. Сейчас цена за квадрат выросла процентов на 40 от начальной, и уже слышны стоны от тех, кто "не ожидал" такого резвого удорожания.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:54

  antey1969 написав:
  drevlyanin написав:
  jay2004 написав:
Возле двух станций метро. Есть дешевле в такой локации и с такой степенью готовности?


Так ведь темпы стройки Терракоты сильно снизились. Каркасы вначале очень бодренько гнали, а сейчас...То у них карантин, то подрядчики накосячили, то кран сломался.
Хотя такая фигня сейчас у многих.

Обычное дело в суперэконом-новостроях.
Там первый дом лили вообще стахановскими темпами.
Нынче большая часть квадратных метров распродана в Терракоте, а значит спешить больше некуда.
К тому же многие квартиры там были куплены в рассрочку по изначально копеечным для "возле метро" прайсам. Сейчас цена за квадрат выросла процентов на 40 от начальной, и уже слышны стоны от тех, кто "не ожидал" такого резвого удорожания.


4-й дом только запустили в продажу (с 10.11.2020). Там почти ничего не продано.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:56

  Vlad442 написав:Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?


Думаю, что так дешево не будет. Но значительно дешевле, чем на проектах без плохой репутации - точно будет. Перед введением временной администрации, когда уже была понятна глубина проблем, но переуступки делать еще можно было, в домах с низкой готовностью однушки 37 м2 продавали по 22-25 тыс при цене таких введенных 50 тыс
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:59

  Жека79 написав:[

Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди.
Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....

Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено :mrgreen: . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе :mrgreen:

Диаграммы Зрадио не видели, не знают, что скоро можно будет на 30% дешевле взять.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:13

  hume написав:
  Жека79 написав:[

Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди.
Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....

Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено :mrgreen: . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе :mrgreen:

Диаграммы Зрадио не видели, не знают, что скоро можно будет на 30% дешевле взять.

Зображення

Хз з чого Ви взяли що це купить. Це черга здать!:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:19

Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
hume
 
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