Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50

В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))

Совпадение?

Не думаю!

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.