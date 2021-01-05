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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:36
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))
Совпадение?
Не думаю!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:15
не читают зРадиста, не понимают что потом придется переделывать офисы в кавалерки)
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