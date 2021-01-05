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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6206620762086209

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Це черга здать!:-)
Всім процвітання!
почку?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:36

Загонялы, не нарадующиеся покупателям на обвалившееся в десятки раз предложение так доставляют )) А что вы запоете, когда его восстановят, чтобы достроить распроданное в 2018-2019 гг? :roll:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49

zРадио
вступили в действие новые строительные нормы
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))
Совпадение?
Не думаю!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:15

  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.

не читают зРадиста, не понимают что потом придется переделывать офисы в кавалерки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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