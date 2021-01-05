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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:32
Первый написав:
Це черга здать!:-)
Всім процвітання!
почку?
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Мизантрóп
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49
zРадио
вступили в действие новые строительные нормы
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antey1969
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50
В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))
Совпадение?
Не думаю!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:15
hume написав:
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
не читают зРадиста, не понимают что потом придется переделывать офисы в кавалерки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:57
Konst1988 написав:
Думаете все таки стоит избавиться от В+?
Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.
Если нервы в порядке - то не дергайтесь и ждите пока достроят.
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foxluck
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Чет 14 січ, 2021 13:13
hume
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