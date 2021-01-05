RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62076208620962106211>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Це черга здать!:-)
Всім процвітання!
почку?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:36

Загонялы, не нарадующиеся покупателям на обвалившееся в десятки раз предложение так доставляют )) А что вы запоете, когда его восстановят, чтобы достроить распроданное в 2018-2019 гг? :roll:

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9055
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 3938 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49

zРадио
вступили в действие новые строительные нормы
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10314
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))
Совпадение?
Не думаю!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 30.12.09
Подякував: 366 раз.
Подякували: 2908 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:15

  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.

не читают зРадиста, не понимают что потом придется переделывать офисы в кавалерки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 12029
З нами з: 05.06.13
Подякував: 622 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Konst1988 написав:Думаете все таки стоит избавиться от В+?

Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.
Если нервы в порядке - то не дергайтесь и ждите пока достроят.
foxluck
 
Повідомлень: 213
З нами з: 04.10.19
Подякував: 691 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотим купить двушку в новостройках в районе метро Левобережная. Вчера смотрели Каховский (вообще все очень маленькое: кухня – 15, комнаты: 18 и 11,5, цена 70т, Киевгорстрой). Потом ходили "Русановскую гавань" смотреть (вторая линия), там метраж получше (кухня 17,5 комнаты: 21 и 16, но балкон какой-то странный забетонирован по шею, цена 81т, Ковальская). Все окна на восток, как по мне, темно. Выбора квартир особо нет, да и дома там какой-то проблемный, с какими-то судами. Галактику еще рассматривали, но пока чисто теоретически. Посоветуйте, что по Левобережке, какие дома лучше рассматривать или уже искать что-то за пределами Левобережного массива.
taya77
 
Повідомлень: 47
З нами з: 25.10.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:57

  Vlad442 написав:
  Konst1988 написав:Думаете все таки стоит избавиться от В+?

Я ничего не знаю про этот комплекс, да по большому счету и про этого застройщика. Я знаю, что есть люди с таким типом психики, которым не стоит играть в рулетку с котлованами. Если она пьет таблетки из-за фейковой новости, то значит это не ее, она не понимала на что шла и не готова с улыбкой все потерять.
Когда мою стройку заморозили, я совершенно не расстроился - издержки инвестирования. Минус в бухгалтерии, не более.

Да ладно, такий собі лендлорд мачо з покерфейс при поганій грі.
Тут дуже переживають за мої кавалірки в 1Фонд.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23066
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:18

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?


Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди.
Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....

Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено :mrgreen: . А вы тут медитируете на однушку за 15 куе :mrgreen:


Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))
Sidus
 
Повідомлень: 530
З нами з: 17.09.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:19

  Первый написав:Хз з чого Ви взяли що це купить. Це черга здать!:-)

Жах. Доки люди купують, СГ буде забудовувати таким гімном всі сади.
speedsx
 
Повідомлень: 484
З нами з: 16.12.14
Подякував: 481 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62076208620962106211>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19706 3340768
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 13:13
hume
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28559)
14.01.2021 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.