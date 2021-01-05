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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:32
Первый написав:
Це черга здать!:-)
Всім процвітання!
почку?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:49
zРадио
вступили в действие новые строительные нормы
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50
В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))
Совпадение?
Не думаю!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:15
hume написав:
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
не читают зРадиста, не понимают что потом придется переделывать офисы в кавалерки)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:57
Konst1988 написав:
Думаете все таки стоит избавиться от В+?
Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.
Если нервы в порядке - то не дергайтесь и ждите пока достроят.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:53
Хотим купить двушку в новостройках в районе метро Левобережная. Вчера смотрели Каховский (вообще все очень маленькое: кухня – 15, комнаты: 18 и 11,5, цена 70т, Киевгорстрой). Потом ходили "Русановскую гавань" смотреть (вторая линия), там метраж получше (кухня 17,5 комнаты: 21 и 16, но балкон какой-то странный забетонирован по шею, цена 81т, Ковальская). Все окна на восток, как по мне, темно. Выбора квартир особо нет, да и дома там какой-то проблемный, с какими-то судами. Галактику еще рассматривали, но пока чисто теоретически. Посоветуйте, что по Левобережке, какие дома лучше рассматривать или уже искать что-то за пределами Левобережного массива.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:57
Vlad442 написав: Konst1988 написав:
Думаете все таки стоит избавиться от В+?
Я ничего не знаю про этот комплекс, да по большому счету и про этого застройщика. Я знаю, что есть люди с таким типом психики, которым не стоит играть в рулетку с котлованами. Если она пьет таблетки из-за фейковой новости, то значит это не ее, она не понимала на что шла и не готова с улыбкой все потерять.
Когда мою стройку заморозили, я совершенно не расстроился - издержки инвестирования. Минус в бухгалтерии, не более.
Да ладно, такий собі лендлорд мачо з покерфейс при поганій грі.
Тут дуже переживають за мої кавалірки в 1Фонд.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:18
Жека79 написав: Vlad442 написав:
Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?
Завязывайте фантазировать. Сегодня столица выкинула в продажу новый дом. Несмотря на все эти новости--очередь в оп похлеще чем в августе, в группах скидывают фото- это ппц, и с калясками, и пожилые и молодые и с детьми-все на морозе под снегом стоят в очереди.
Вобщем - гвозди бы делать из этих людей.....
Ценник минимальный от 25кгрн за квадрат и уже вроде с 10 утра все раскуплено
. А вы тут медитируете на однушку за 15 куе
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:19
Первый написав:
Хз з чого Ви взяли що це купить. Це черга здать!:-)
Жах. Доки люди купують, СГ буде забудовувати таким гімном всі сади.
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