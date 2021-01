Додано: Чет 14 січ, 2021 16:20

foxluck написав: Konst1988 написав: Думаете все таки стоит избавиться от В+?

Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.

Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.

Если нервы в порядке - то не дергайтесь и ждите пока достроят.



а мне кажется что тут очень сложно давать какие то советы и брать таким образом на себя ответственность

кстати хочу еще раз уточнить - я ничего не слышал (и не говорил) о проблемах столицы, я слышал, что они собираются уйти с этого рынка, причем слышал это от двух разных источников

а мне кажется что тут очень сложно давать какие то советы и брать таким образом на себя ответственность

кстати хочу еще раз уточнить - я ничего не слышал (и не говорил) о проблемах столицы, я слышал, что они собираются уйти с этого рынка, причем слышал это от двух разных источников

просто инсайд, возможно что это и фейк, хз

