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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6208620962106211>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:20

  foxluck написав:
  Konst1988 написав:Думаете все таки стоит избавиться от В+?

Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.
Если нервы в порядке - то не дергайтесь и ждите пока достроят.


а мне кажется что тут очень сложно давать какие то советы и брать таким образом на себя ответственность
кстати хочу еще раз уточнить - я ничего не слышал (и не говорил) о проблемах столицы, я слышал, что они собираются уйти с этого рынка, причем слышал это от двух разных источников
просто инсайд, возможно что это и фейк, хз
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:23

  Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))

Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.
Востаннє редагувалось hume в Чет 14 січ, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.

Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:28

  foxluck написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.

Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть


не градостроительные, а партнерские)
как правило коммерция - парафия владельцев участка
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:29

  foxluck написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.

Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть

Да, и строятся отдельные проекты офисной. Недавно проехал по Короленковской, был удивлен.

То есть на данный момент мы получаем районы новостроек гигантов на окраинах, максимум с торговой на первых этажах. И 5 дней в неделю все жильцы штурмуют центр столицы, создавая тем самым заторы, пробки и пингвин стайл в метро
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:29

  hume написав:
  Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))

Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.


И вы точно знаете, что каждый из них берет минимум по 1 квартире, а не просто зашел поинтересоваться? )
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:31

  hume написав:
  foxluck написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.

Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть

Да, и строятся отдельные проекты офисной. Недавно проехал по Короленковской, был удивлен.

То есть на данный момент мы получаем районы новостроек гигантов на окраинах, максимум с торговой на первых этажах. И 5 дней в неделю все жильцы штурмуют центр столицы, создавая тем самым заторы, пробки и пингвин стайл в метро


А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:34

  hume написав:Да, и строятся отдельные проекты офисной. Недавно проехал по Короленковской, был удивлен.


приплюсуйте к этому нуво от ковальской и кдд на жилянской
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:35

  Sidus написав:
  hume написав:
  Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))

Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.


И вы точно знаете, что каждый из них берет минимум по 1 квартире, а не просто зашел поинтересоваться? )


Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:36

  hume написав:
  Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))

Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.

дежаву 2007,
кому гроші жжуть ляжшу, най бере.
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