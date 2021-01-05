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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:20
foxluck написав: Konst1988 написав:
Думаете все таки стоит избавиться от В+?
Мне кажется что новость про проблемы у Столица Групп это происки конкурентов.
Если нервы в порядке - то не дергайтесь и ждите пока достроят.
а мне кажется что тут очень сложно давать какие то советы и брать таким образом на себя ответственность
кстати хочу еще раз уточнить - я ничего не слышал (и не говорил) о проблемах столицы, я слышал, что они собираются уйти с этого рынка, причем слышал это от двух разных источников
просто инсайд, возможно что это и фейк, хз
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:23
Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))
Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 14 січ, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:23
hume написав:
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:28
foxluck написав: hume написав:
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть
не градостроительные, а партнерские)
как правило коммерция - парафия владельцев участка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:29
foxluck написав: hume написав:
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть
Да, и строятся отдельные проекты офисной. Недавно проехал по Короленковской, был удивлен.
То есть на данный момент мы получаем районы новостроек гигантов на окраинах, максимум с торговой на первых этажах. И 5 дней в неделю все жильцы штурмуют центр столицы, создавая тем самым заторы, пробки и пингвин стайл в метро
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:29
hume написав: Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))
Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.
И вы точно знаете, что каждый из них берет минимум по 1 квартире, а не просто зашел поинтересоваться? )
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:31
hume написав: foxluck написав: hume написав:
Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возможно это такие градостроительные условия. Чтобы было и жилье и работа в одном районе. Хотя конечно в центре и так работа есть
Да, и строятся отдельные проекты офисной. Недавно проехал по Короленковской, был удивлен.
То есть на данный момент мы получаем районы новостроек гигантов на окраинах, максимум с торговой на первых этажах. И 5 дней в неделю все жильцы штурмуют центр столицы, создавая тем самым заторы, пробки и пингвин стайл в метро
А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:34
hume написав:
Да, и строятся отдельные проекты офисной. Недавно проехал по Короленковской, был удивлен.
приплюсуйте к этому нуво от ковальской и кдд на жилянской
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:35
Sidus написав: hume написав: Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))
Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.
И вы точно знаете, что каждый из них берет минимум по 1 квартире, а не просто зашел поинтересоваться? )
Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:36
hume написав: Sidus написав:
Любезный, вы годом не ошиблись? Ведь не 2007 на дворе ))
Нужно поехать и лично сказать людям в очереди, которая на фото выше.
дежаву 2007,
кому гроші жжуть ляжшу, най бере.
https://fi202x.blogspot.com/
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