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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:46
zРадио написав:
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Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже
столица сегодня это что-то типа аркады несколько лет назад. В первые несколько дней у них очереди с табунами инвесторов покупающих по несколько однух. Уважающий себя человек никогда не будет стоять на морозе в очереди, чтоб просто узнать, или поговорить.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:49
Sidus написав:
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А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )
вариантом китайцев (ранее СССР) выглядит застройка промышленным предприятием (точнее, за его счет) микрорайона для своих працивныкив на контрактной основе, рядом с предприятием. Надоело работать - вали нах с квартиры ))
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50
Sidus написав:
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А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )
Я бы предлагал идти по западному пути, и в каждом жк возле метро на окраине строить минимум 20% офисных площадей. Тогда есть вероятность, что люди живущие там, и тем более арендующие, будут там же и работать.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:54
У нас получается освобождение спальников пять дней в неделю по утрам, а вечером освобождение центра. А к 19.00 на условной Пчилки филиал автомобильного ада
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Додано: Чет 14 січ, 2021 17:15
hume написав:
У нас получается освобождение спальников пять дней в неделю по утрам, а вечером освобождение центра. А к 19.00 на условной Пчилки филиал автомобильного ада
это да, в 19.00 в центре тишина, слышно как птицы поют
на выходных вообще кайф.
попадая на левый берег на выходных, становишься очень раздражительный и психованый
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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