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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62096210621162126213>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:46

  zРадио написав:[

Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже :mrgreen:
столица сегодня это что-то типа аркады несколько лет назад. В первые несколько дней у них очереди с табунами инвесторов покупающих по несколько однух. Уважающий себя человек никогда не будет стоять на морозе в очереди, чтоб просто узнать, или поговорить.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:49

  Sidus написав:..
А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )

вариантом китайцев (ранее СССР) выглядит застройка промышленным предприятием (точнее, за его счет) микрорайона для своих працивныкив на контрактной основе, рядом с предприятием. Надоело работать - вали нах с квартиры ))
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50

  Sidus написав:[

А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )

Я бы предлагал идти по западному пути, и в каждом жк возле метро на окраине строить минимум 20% офисных площадей. Тогда есть вероятность, что люди живущие там, и тем более арендующие, будут там же и работать.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:54

У нас получается освобождение спальников пять дней в неделю по утрам, а вечером освобождение центра. А к 19.00 на условной Пчилки филиал автомобильного ада
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:15

  hume написав:У нас получается освобождение спальников пять дней в неделю по утрам, а вечером освобождение центра. А к 19.00 на условной Пчилки филиал автомобильного ада

это да, в 19.00 в центре тишина, слышно как птицы поют
на выходных вообще кайф.
попадая на левый берег на выходных, становишься очень раздражительный и психованый
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:33

  taya77 написав:Хотим купить двушку в новостройках в районе метро Левобережная. Вчера смотрели Каховский (вообще все очень маленькое: кухня – 15, комнаты: 18 и 11,5, цена 70т, Киевгорстрой). Потом ходили "Русановскую гавань" смотреть (вторая линия), там метраж получше (кухня 17,5 комнаты: 21 и 16, но балкон какой-то странный забетонирован по шею, цена 81т, Ковальская). Все окна на восток, как по мне, темно. Выбора квартир особо нет, да и дома там какой-то проблемный, с какими-то судами. Галактику еще рассматривали, но пока чисто теоретически. Посоветуйте, что по Левобережке, какие дома лучше рассматривать или уже искать что-то за пределами Левобережного массива.

Посмотрите по переуступке на Краковской 27.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:03

Кстати, начинает сбываться то, о чем неоднократно писал. После вливаний в Юнит и Nuvo на Жилянской Ковальская начинает задумываться о качественных проектах в жилом строительстве.
Жк 31z, на Драгоманова

https://build.kovalska.com/news/31z-tse ... rostir-143

https://www.facebook.com/pylypenko.s.o/ ... 0822025434

Если лет через 10 все перейдут на такой формат, адовы муравейники без какой либо изюминку будут дешеветь со всеми вытекающими.
Востаннє редагувалось hume в Чет 14 січ, 2021 18:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:08

  taya77 написав:Хотим купить двушку в новостройках в районе метро Левобережная. Вчера смотрели Каховский (вообще все очень маленькое: кухня – 15, комнаты: 18 и 11,5, цена 70т, Киевгорстрой). Потом ходили "Русановскую гавань" смотреть (вторая линия), там метраж получше (кухня 17,5 комнаты: 21 и 16, но балкон какой-то странный забетонирован по шею, цена 81т, Ковальская). Все окна на восток, как по мне, темно. Выбора квартир особо нет, да и дома там какой-то проблемный, с какими-то судами. Галактику еще рассматривали, но пока чисто теоретически. Посоветуйте, что по Левобережке, какие дома лучше рассматривать или уже искать что-то за пределами Левобережного массива.

Если интересует Левобережка, то однозначно недвижимость у воды, возле строящейся набережной. Иначе зачем нужна квартира на левом берегу, а единственное преимущество это набережная. Единственный такой комплекс это русановская гавань (Солнечная Ривьера выпадает из за цены) но он проблемный. Когда решат проблемы никто не знает.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:11

вид из чикаги
как вам?
шикардос, или такое?


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )

Один из вариантов - сделать в городе какое-то количество "самодостаточных" районов в каждом из которых и жилье и коммерция/развлечения и работа будет.
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