Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже
столица сегодня это что-то типа аркады несколько лет назад. В первые несколько дней у них очереди с табунами инвесторов покупающих по несколько однух. Уважающий себя человек никогда не будет стоять на морозе в очереди, чтоб просто узнать, или поговорить.
Sidus написав:.. А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать... А еще лучше, конечно, удаленно работать )
вариантом китайцев (ранее СССР) выглядит застройка промышленным предприятием (точнее, за его счет) микрорайона для своих працивныкив на контрактной основе, рядом с предприятием. Надоело работать - вали нах с квартиры ))
А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать... А еще лучше, конечно, удаленно работать )
Я бы предлагал идти по западному пути, и в каждом жк возле метро на окраине строить минимум 20% офисных площадей. Тогда есть вероятность, что люди живущие там, и тем более арендующие, будут там же и работать.
taya77 написав:Хотим купить двушку в новостройках в районе метро Левобережная. Вчера смотрели Каховский (вообще все очень маленькое: кухня – 15, комнаты: 18 и 11,5, цена 70т, Киевгорстрой). Потом ходили "Русановскую гавань" смотреть (вторая линия), там метраж получше (кухня 17,5 комнаты: 21 и 16, но балкон какой-то странный забетонирован по шею, цена 81т, Ковальская). Все окна на восток, как по мне, темно. Выбора квартир особо нет, да и дома там какой-то проблемный, с какими-то судами. Галактику еще рассматривали, но пока чисто теоретически. Посоветуйте, что по Левобережке, какие дома лучше рассматривать или уже искать что-то за пределами Левобережного массива.
Кстати, начинает сбываться то, о чем неоднократно писал. После вливаний в Юнит и Nuvo на Жилянской Ковальская начинает задумываться о качественных проектах в жилом строительстве. Жк 31z, на Драгоманова
taya77 написав:Хотим купить двушку в новостройках в районе метро Левобережная. Вчера смотрели Каховский (вообще все очень маленькое: кухня – 15, комнаты: 18 и 11,5, цена 70т, Киевгорстрой). Потом ходили "Русановскую гавань" смотреть (вторая линия), там метраж получше (кухня 17,5 комнаты: 21 и 16, но балкон какой-то странный забетонирован по шею, цена 81т, Ковальская). Все окна на восток, как по мне, темно. Выбора квартир особо нет, да и дома там какой-то проблемный, с какими-то судами. Галактику еще рассматривали, но пока чисто теоретически. Посоветуйте, что по Левобережке, какие дома лучше рассматривать или уже искать что-то за пределами Левобережного массива.
Если интересует Левобережка, то однозначно недвижимость у воды, возле строящейся набережной. Иначе зачем нужна квартира на левом берегу, а единственное преимущество это набережная. Единственный такой комплекс это русановская гавань (Солнечная Ривьера выпадает из за цены) но он проблемный. Когда решат проблемы никто не знает.
Sidus написав:А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать... А еще лучше, конечно, удаленно работать )
Один из вариантов - сделать в городе какое-то количество "самодостаточных" районов в каждом из которых и жилье и коммерция/развлечения и работа будет.