Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать... А еще лучше, конечно, удаленно работать )
Один из вариантов - сделать в городе какое-то количество "самодостаточных" районов в каждом из которых и жилье и коммерция/развлечения и работа будет.
Proofy написав:более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация
Выступлю в защиту этого объекта. Отказывают многим через раз, это не новость. Назначение по земле всякое бывает, настолько мутное, что не понимаешь как могут быть жилые объекты. Подают документы повторно, насколько знаю, по невыполненным проверкам.
antey1969 написав:
hume написав:
Proofy написав:[ более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.
Если учитывать, что речь об экономе, то обязательное наличие возле дома метро. В свитло парке с этим проблема. Идти придется минут 15-20 вдоль очень не дружелюбной магистрали
Там вообще будет беда-печаль со всем на свете. Подъезд к домам только через кружение по весьма грязной развязке на Выдубичах. Школ, детсадов, поликлиник в ближайшие лет пять не предвидится, дальше возможно появятся частные с прайсом овер 10 тыс грн в мес. Со стоянками будет полная Ж. Первые очереди будут еще лет десять+ жить фактически на стройке, да и проезд бетономешалок пойдет только через них - по другому никак. Глядя на маркетинговую политику ФутурыХаты буквально во всем, нужно понимать, что из эконома там только качество строительства останется. По всему остальному будут выжимать из влезших туда наивных хомячков как за бизнес-класс
Это да, трасса адская. Идти минут 10. Не более 15, это считается рядом. Учитываем, что это правый берег. Если это под сдачу людям, которые ездят на метро, то вопрос с подъездом, стоянкой отпадает. Если это не семьи с детьми, то вопрос школ/садов отпадает. Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.
flyman написав:Можливо так і зроблю. Тільки тре закінчити ремонти в кавалірках.
Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли? Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?
60 км це де-між Поташнею та Тетеревом? Ну якщо полюбляете гриби збирати то місце норм. В будинках помітного сезону-не сезону начебто не має, більше залежіть від того, наскільки терміново продавцю потрібні гроші. Але перед самим початком опалювального сезону ліпше не купувати-потрібен час на перевірку і можливий ремонт(заміну) обладнання. Тоді вже краще почекати холодів: буде видно чи все працює. Ділянка не у власності це як-садове товариство?
somilitark написав:В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу))) Совпадение? Не думаю!
В ДБК-4 в Акценте тоже были очереди чуть ли не до драк доходило. В дешевом сегменте как что-то появляется с лучшим соотношением цена/качество, так сразу очереди. В Харькове, например, ЖС-1, положение которого незыблемо, хоть его и называют говностроем, даже не смотря на смерть Кернеса и возможных проблем с переделом наследства, в новом доме однушки выгребли в первый день, как и большинство двушек. Люди занимали очередь с вечера. Зимой. С номерками и перекличками.
zРадио написав:Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже
Есть ум (умение строить модели, принимать оптимальные решения), а есть натасканность. Вот вы приводите графики, употребляете умные слова, а представить, что в первый день продаж зимой в очереди на улице будут стоять люди чтобы просто спросить, можете. У меня это в голове не укладывается. 99 из 100, увидев очередь на несколько часов, подумают "заеду я как-то в другой раз или позвоню". Даже если одному безумцу нечего делать, кроме как мерзнуть, разве он сделает погоду?