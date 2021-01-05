RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6210621162126213>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:16

  foxluck написав:
  Sidus написав:А что вы предлагаете? Ведь работники живут не в одном ЖК как правило и прийдется ехать из одного конца города в другой, лучше уж в центр/прицентральный район всем ехать...
А еще лучше, конечно, удаленно работать )

Один из вариантов - сделать в городе какое-то количество "самодостаточных" районов в каждом из которых и жилье и коммерция/развлечения и работа будет.

можна почати з Троєщини
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23067
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:17

  Елена8 написав:
  Proofy написав:более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.

Им же отказали в введении в эксплуатацию и они повторно подают документы. Плюс земля под этими домами с назначением не для жилой застройки, хотя и у ДБК 4 в Ревуцком такая же ситуация

Выступлю в защиту этого объекта.
Отказывают многим через раз, это не новость. Назначение по земле всякое бывает, настолько мутное, что не понимаешь как могут быть жилые объекты.
Подают документы повторно, насколько знаю, по невыполненным проверкам.

  antey1969 написав:
  hume написав:
  Proofy написав:[
более 900$ за метр все-таки дороговато. Есть свитлопарк, 1я очередь в готовности, осенью была цена тоже 900 за метр.

Если учитывать, что речь об экономе, то обязательное наличие возле дома метро. В свитло парке с этим проблема. Идти придется минут 15-20 вдоль очень не дружелюбной магистрали

Там вообще будет беда-печаль со всем на свете.
Подъезд к домам только через кружение по весьма грязной развязке на Выдубичах.
Школ, детсадов, поликлиник в ближайшие лет пять не предвидится, дальше возможно появятся частные с прайсом овер 10 тыс грн в мес.
Со стоянками будет полная Ж.
Первые очереди будут еще лет десять+ жить фактически на стройке, да и проезд бетономешалок пойдет только через них - по другому никак.
Глядя на маркетинговую политику ФутурыХаты буквально во всем, нужно понимать, что из эконома там только качество строительства останется. По всему остальному будут выжимать из влезших туда наивных хомячков как за бизнес-класс

Это да, трасса адская. Идти минут 10. Не более 15, это считается рядом. Учитываем, что это правый берег. Если это под сдачу людям, которые ездят на метро, то вопрос с подъездом, стоянкой отпадает. Если это не семьи с детьми, то вопрос школ/садов отпадает.
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1775
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:21

  flyman написав:Можливо так і зроблю. Тільки тре закінчити ремонти в кавалірках.

Таке питання. Купувати хату за 60 км від Києва недалеко від ШРТ, ліпше зимою, літом, чи коли?
Якщо присадибна ділянка неприватизована, які ризики?


60 км це де-між Поташнею та Тетеревом? Ну якщо полюбляете гриби збирати то місце норм.
В будинках помітного сезону-не сезону начебто не має, більше залежіть від того, наскільки терміново продавцю потрібні гроші. Але перед самим початком опалювального сезону ліпше не купувати-потрібен час на перевірку і можливий ремонт(заміну) обладнання. Тоді вже краще почекати холодів: буде видно чи все працює.
Ділянка не у власності це як-садове товариство?
drevlyanin
 
Повідомлень: 426
З нами з: 01.04.20
Подякував: 196 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:вид из чикаги
как вам?
шикардос, или такое?


Зображення
Лучше, чем мог подумать. Мне нравится
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28446
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 6879 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:29

Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.


Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
Повідомлень: 2580
З нами з: 19.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:30

  somilitark написав:В Аркаде, перед великием падением, были точно такие же очереди в ОП при выбрасывании новых домов в продажу)))
Совпадение?
Не думаю!

В ДБК-4 в Акценте тоже были очереди чуть ли не до драк доходило.
В дешевом сегменте как что-то появляется с лучшим соотношением цена/качество, так сразу очереди. В Харькове, например, ЖС-1, положение которого незыблемо, хоть его и называют говностроем, даже не смотря на смерть Кернеса и возможных проблем с переделом наследства, в новом доме однушки выгребли в первый день, как и большинство двушек. Люди занимали очередь с вечера. Зимой. С номерками и перекличками.
Vlad442
 
Повідомлень: 7672
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:31

Вид вообще огонь. Думаю на в василькивську ещё покруче. Представляю вечером какая красота
hume
 
Повідомлень: 7134
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:36

  jay2004 написав:
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.


Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?

Наверное дорого.
В свитло парке только от первых домов 15 мин нормальным шагом, остальные дома будут дальше. Брать внутрь, то есть в трусы соседа. На трассу это экзекуция
hume
 
Повідомлень: 7134
З нами з: 27.12.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:36

  hume написав:С форума жк Файна Таун, от 23 декабря.

Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию


Приводил уже эту цитату перед новым годом. Свидетели пипца тогда сказали, что это частный случай и ваще такого не может быть!
drevlyanin
 
Повідомлень: 426
З нами з: 01.04.20
Подякував: 196 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже

Есть ум (умение строить модели, принимать оптимальные решения), а есть натасканность. Вот вы приводите графики, употребляете умные слова, а представить, что в первый день продаж зимой в очереди на улице будут стоять люди чтобы просто спросить, можете. У меня это в голове не укладывается. 99 из 100, увидев очередь на несколько часов, подумают "заеду я как-то в другой раз или позвоню". Даже если одному безумцу нечего делать, кроме как мерзнуть, разве он сделает погоду?
Vlad442
 
Повідомлень: 7672
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6210621162126213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, speedsx і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19706 3340870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 13:13
hume
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17774)
14.01.2021 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.