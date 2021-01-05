Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.
В частности, вводятся следующие "методы воздействия", если задолженность за коммунальные услуги "висит" более трех месяцев:
у граждан могут забрать жилье; запретить водить автомобиль. Кроме того, полиция сможет забрать права, остановив гражданина прямо на дороге; запрет выезжать за границу на погашение долга автоматически вычислят до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту; уплата от 20% до 50% штрафа за несвоевременную уплату коммуналки; также запрещается ходить на охоту и владеть огнестрельным оружием.