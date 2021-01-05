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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6210621162126213

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вид вообще огонь.

Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.
Vlad442
 
Повідомлень: 7672
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://apnews.com.ua/ru/news/lishit-vo ... olzhnikov/
В частности, вводятся следующие "методы воздействия", если задолженность за коммунальные услуги "висит" более трех месяцев:

у граждан могут забрать жилье;
запретить водить автомобиль. Кроме того, полиция сможет забрать права, остановив гражданина прямо на дороге;
запрет выезжать за границу
на погашение долга автоматически вычислят до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
уплата от 20% до 50% штрафа за несвоевременную уплату коммуналки;
также запрещается ходить на охоту и владеть огнестрельным оружием.
Vlad442
 
Повідомлень: 7672
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
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  #<1 ... 6210621162126213
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