Додано: Чет 14 січ, 2021 19:15

kingkongovets видон пойдет. а если бы сфоткали не вниз, а вперед перед собой на олимпийский то вообще пушка

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------