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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6211621262136214>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Вид вообще огонь.

Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://apnews.com.ua/ru/news/lishit-vo ... olzhnikov/
В частности, вводятся следующие "методы воздействия", если задолженность за коммунальные услуги "висит" более трех месяцев:

у граждан могут забрать жилье;
запретить водить автомобиль. Кроме того, полиция сможет забрать права, остановив гражданина прямо на дороге;
запрет выезжать за границу
на погашение долга автоматически вычислят до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту;
уплата от 20% до 50% штрафа за несвоевременную уплату коммуналки;
также запрещается ходить на охоту и владеть огнестрельным оружием.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:57

  hume написав:
  jay2004 написав:
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.


Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?

Наверное дорого.

Еще в ноябре мне озвучили 27тыс за метр для однушки 40м, кому оно надо по такой цене??
Новая Англия чуть дороже, но это гораздо лучше.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:15

kingkongovets видон пойдет. а если бы сфоткали не вниз, а вперед перед собой на олимпийский то вообще пушка
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:20

  jay2004 написав:
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.


Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?


ребята какая теракота или вообще свитлопарк по 900уе??? --если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! по 640 уе за метр, 7 минут пешком до метро, с трех-метровыми потолками,с навесным вентфасадом и С РЕМОНТОМ!!!! и 5 квартир на этаже и 3 лифта ,а не 12 студий как в тех общагах.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:22

  drevlyanin написав:
  hume написав:С форума жк Файна Таун, от 23 декабря.

Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию


Приводил уже эту цитату перед новым годом. Свидетели пипца тогда сказали, что это частный случай и ваще такого не может быть!

глянь на біткойн, там тоже свічка,
аналогічно з РН,
перед крахом іде різкий ріст
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:28

  Vlad442 написав:. Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума, что оправдывает его неудобства. Человеку, который сосредоточен на зарабатывании денег, намного дешевле и, главное, комфортней жить в квартире.


Хорошо, в чём конкретно дороже такой же площади квартиры? Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров
(аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика,
эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев).
Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00.
И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского? :wink:
Скажете в оперу долго ехать? Так отвечу словами Слепакова из Побазарим за культуру:
"Видно по тебе, не можешь,
Прям ни дня без Эрмитажа.
Лишь продрал глаза - туда,
И в вашем Питере так каждый"
Не примите на свой счёт, просто подходящая цитата для любителей "отдохнуть культурно"
Кстати, взял на декабрь 2020 билеты на концерт Венского Штраус-оркестра, так его перенесли на год! :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:42

  Мизантрóп написав:
  Vlad442 написав:Зимой живу в квартире, летом в доме.
Тот стиль жизни, которые вы описали, это закапывание денег - содержать дом, а пользоваться им как квартирой. Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума

согласен,плюсанул.В доме надо жить.А зимой в городе проще пребывать так как за отопление городской платить то всё равно надо,но скоро запахнет весной))


А дом зимой отапливать разве не нужно, даже если там сейчас не живёте?
Навалит снега, достану лыжи и махну с кумом в ближайший лес. Красота!
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:46

  Vlad442 написав: В Харькове, например, ЖС-1, положение которого незыблемо, хоть его и называют говностроем, даже не смотря на смерть Кернеса и возможных проблем с переделом наследства, в новом доме однушки выгребли в первый день, как и большинство двушек. Люди занимали очередь с вечера. Зимой. С номерками и перекличками.


ЖС-это жил строй?
у меня коллега по работе из харькова у них купил для дочки перед новым годом. он конечно в очередях не стоял, а купил уже готовое, говорит нормально. и ему и дочке нравится, про говнострой ничего не говорил. Леванда вроде как то так комплекс назывался
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:49

  drevlyanin написав:
  hume написав:С форума жк Файна Таун, от 23 декабря.

Был в отделе продаж: от 1675 за 2 этаж с видом на парковку до 1900 за 5 этаж с видом во двор за однушку при рассрочке до ввода в эксплуатацию


Приводил уже эту цитату перед новым годом. Свидетели пипца тогда сказали, что это частный случай и ваще такого не может быть!

Никонов сам рассказывал, что много Файны скупают силовики - вот Вам и ЦА на 2 куе метр, ничего необычного тут нет.
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