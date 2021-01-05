Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.
В частности, вводятся следующие "методы воздействия", если задолженность за коммунальные услуги "висит" более трех месяцев:
у граждан могут забрать жилье; запретить водить автомобиль. Кроме того, полиция сможет забрать права, остановив гражданина прямо на дороге; запрет выезжать за границу на погашение долга автоматически вычислят до 50% зарплаты, пришедшей на банковскую карту; уплата от 20% до 50% штрафа за несвоевременную уплату коммуналки; также запрещается ходить на охоту и владеть огнестрельным оружием.
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.
Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?
ребята какая теракота или вообще свитлопарк по 900уе??? --если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! по 640 уе за метр, 7 минут пешком до метро, с трех-метровыми потолками,с навесным вентфасадом и С РЕМОНТОМ!!!! и 5 квартир на этаже и 3 лифта ,а не 12 студий как в тех общагах.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Vlad442 написав:. Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума, что оправдывает его неудобства. Человеку, который сосредоточен на зарабатывании денег, намного дешевле и, главное, комфортней жить в квартире.
Хорошо, в чём конкретно дороже такой же площади квартиры? Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров (аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика, эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев). Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00. И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского? Скажете в оперу долго ехать? Так отвечу словами Слепакова из Побазарим за культуру: "Видно по тебе, не можешь, Прям ни дня без Эрмитажа. Лишь продрал глаза - туда, И в вашем Питере так каждый" Не примите на свой счёт, просто подходящая цитата для любителей "отдохнуть культурно" Кстати, взял на декабрь 2020 билеты на концерт Венского Штраус-оркестра, так его перенесли на год!
Vlad442 написав:Зимой живу в квартире, летом в доме. Тот стиль жизни, которые вы описали, это закапывание денег - содержать дом, а пользоваться им как квартирой. Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума
согласен,плюсанул.В доме надо жить.А зимой в городе проще пребывать так как за отопление городской платить то всё равно надо,но скоро запахнет весной))
А дом зимой отапливать разве не нужно, даже если там сейчас не живёте? Навалит снега, достану лыжи и махну с кумом в ближайший лес. Красота!
Vlad442 написав: В Харькове, например, ЖС-1, положение которого незыблемо, хоть его и называют говностроем, даже не смотря на смерть Кернеса и возможных проблем с переделом наследства, в новом доме однушки выгребли в первый день, как и большинство двушек. Люди занимали очередь с вечера. Зимой. С номерками и перекличками.
ЖС-это жил строй? у меня коллега по работе из харькова у них купил для дочки перед новым годом. он конечно в очередях не стоял, а купил уже готовое, говорит нормально. и ему и дочке нравится, про говнострой ничего не говорил. Леванда вроде как то так комплекс назывался
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------