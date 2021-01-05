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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:52
drevlyanin написав:
Хорошо, в чём конкретно дороже такой же площади квартиры? Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров
(аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика,
эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев).
Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00.
И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского?
и давно уже так кайфуете? сколько лет уже в доме живете?
без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают
я люблю пешком по центру пройтись, на людей посмотреть, в заведениях обедать и ужинать люблю, бухнуть вечерком в компании люблю, общение, то се
когда надоедает, или вот например в локдаун - можно и на дачку
или когда в городе жара стоит
про дорого/дешево не говорю - дорого, потолки высокие + второй свет и все это отапливается эл/эн - никакой экономии канешна
ну и остальные ништяки тоже денег стоят - прилично тянет, ну буду говорить сколько шоп у местных экспертов кислотно-щелочной баланс не нарушать)
но скока той жизни ваще? и шо - в лесу ее остаток прожить, в оранжерее копаясь?) так я в саду на даче с 6 лет как негр впахивал еще под деда началом - мне на всю жизнь хватило, больше не тянет)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:52
Vlad442 написав: zРадио написав:
Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже
Есть ум (умение строить модели, принимать оптимальные решения), а есть натасканность. Вот вы приводите графики, употребляете умные слова, а представить, что в первый день продаж зимой в очереди на улице будут стоять люди чтобы просто спросить, можете. У меня это в голове не укладывается. 99 из 100, увидев очередь на несколько часов, подумают "заеду я как-то в другой раз или позвоню". Даже если одному безумцу нечего делать, кроме как мерзнуть, разве он сделает погоду?
Ну одно утро очередь (кстати фото от нашего прокурора), что будем строить прогнозы на 1-5 лет по всему КРЖН исходя из того что неизвестные нам люди с неизвестными мотивами с неизвестными доходами и сбережениями собрались утром под ОП одного из ЖК?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:08
Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:19
Vlad442 написав: zРадио написав:
Хьюм много раз сознавался, что регулярно бегает по разным ОП узнать че-как. При этом сам по сегодняшним ценам ничего не покупает. Более того, ругал меня за доверие Луну и звонкам - мол, правду можно узнать только по месту. Но как только нужно прокомментировать тусовку у ОП - это все реальные покупаны, за 1-й час после открытия продаж выметающие весь ликвид, за 2-й - и весь неликвид тоже
Есть ум (умение строить модели, принимать оптимальные решения), а есть натасканность. Вот вы приводите графики, употребляете умные слова, а представить, что в первый день продаж зимой в очереди на улице будут стоять люди чтобы просто спросить, можете. У меня это в голове не укладывается. 99 из 100, увидев очередь на несколько часов, подумают "заеду я как-то в другой раз или позвоню". Даже если одному безумцу нечего делать, кроме как мерзнуть, разве он сделает погоду?
Вы, видимо, хотели описать нечто, именуемое образным мышлением, но сами не можете похвастать наличием оного. Во-первых, ОП находится на территории огромного жилого массива, где в любую погоду гуляют зеваки (с колясками никого не видели, не?). Во-вторых, в первый день продаж достаточной информации не будет нигде, кроме ОП, поэтому его могут посещать и люди с несозревшей к покупке мотивацией. Просто для собственного спокойствия. В инвесторском сленге явлению есть даже специальное определение - FOMO (fear of missing out - боязнь пропустить что-то интересное). В-третьих, стоять в очередях - национальный спорт, и даже не прикидывайтесь, что не понимате, о чем речь. И, наконец, в четвертых, что именно так будоражит ваше воображение в условиях обвалившегося предложения - зачем мы вообще это обсуждаем, если hume
сам выше признал, что СГ - это одинокий замок на горе?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:26
Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:29
airmax78 написав:
Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.
Поздравляю, Максим, ты умудрился в один короткий абзац втиснуть 2 манипуляции. Во-первых, долларовые цены новостроек не растут, а упали на 2%, а во-вторых, мои прогнозы относятся к еще ненаступившему будущему, поэтому никаких "вопреки" пока в принципе быть не может. Придется потерпеть до сентября 2022-го (ну или в течении предшествующих этому 12 месяцев признаешь мою правоту)
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:45
airmax78 написав:
Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.
вы не понимаете, это виртуальный рост
истинное положение вещей показывают графики и диаграммы, особенно точно цены КРЖН коррелируют с безработицей и динамикой использования кредитных лимитов на картах в сша)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:54
kingkongovets написав:
без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают
пока сам не поживешь не понятно, надо оно или нет. у каждого свои потребности
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:55
drevlyanin написав:
А дом зимой отапливать разве не нужно, даже если там сейчас не живёте?
конвекторы на "1" шоб мебель не померла.Какая-то 1000грн. в месяц не существенна
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Додано: Чет 14 січ, 2021 20:59
zРадио написав: airmax78 написав:
Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.
Поздравляю, Максим, ты умудрился в один короткий абзац втиснуть 2 манипуляции. Во-первых, долларовые цены новостроек не растут, а упали на 2%, а во-вторых, мои прогнозы относятся к еще ненаступившему будущему, поэтому никаких "вопреки" пока в принципе быть не может. Придется потерпеть до сентября 2022-го (ну или в течении предшествующих этому 12 месяцев признаешь мою правоту)
Сентябрь 22го?
30 месяцев с момента локдауна? Рукалицо...
Комрады, расходимся. Гуглим прорицания Нострадамуса - там почти такая же ясность и точность.
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