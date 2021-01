Додано: Чет 14 січ, 2021 19:52

drevlyanin написав: Хорошо, в чём конкретно дороже такой же площади квартиры? Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров

(аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика,

эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев).

Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00.

И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского?

и давно уже так кайфуете? сколько лет уже в доме живете?

без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают

я люблю пешком по центру пройтись, на людей посмотреть, в заведениях обедать и ужинать люблю, бухнуть вечерком в компании люблю, общение, то се

когда надоедает, или вот например в локдаун - можно и на дачку

или когда в городе жара стоит

про дорого/дешево не говорю - дорого, потолки высокие + второй свет и все это отапливается эл/эн - никакой экономии канешна

ну и остальные ништяки тоже денег стоят - прилично тянет, ну буду говорить сколько шоп у местных экспертов кислотно-щелочной баланс не нарушать)

и давно уже так кайфуете? сколько лет уже в доме живете?

без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают

я люблю пешком по центру пройтись, на людей посмотреть, в заведениях обедать и ужинать люблю, бухнуть вечерком в компании люблю, общение, то се

когда надоедает, или вот например в локдаун - можно и на дачку

или когда в городе жара стоит

про дорого/дешево не говорю - дорого, потолки высокие + второй свет и все это отапливается эл/эн - никакой экономии канешна

ну и остальные ништяки тоже денег стоят - прилично тянет, ну буду говорить сколько шоп у местных экспертов кислотно-щелочной баланс не нарушать)

но скока той жизни ваще? и шо - в лесу ее остаток прожить, в оранжерее копаясь?) так я в саду на даче с 6 лет как негр впахивал еще под деда началом - мне на всю жизнь хватило, больше не тянет)

