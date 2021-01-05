Додано: Чет 14 січ, 2021 21:37

drevlyanin написав: Vlad442 написав: . Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума, что оправдывает его неудобства. Человеку, который сосредоточен на зарабатывании денег, намного дешевле и, главное, комфортней жить в квартире. . Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума, что оправдывает его неудобства. Человеку, который сосредоточен на зарабатывании денег, намного дешевле и, главное, комфортней жить в квартире.



Хорошо, в чём конкретно дороже такой же площади квартиры? Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров

(аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика,

эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев).

Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00.

И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского?

Скажете в оперу долго ехать? Так отвечу словами Слепакова из Побазарим за культуру:

"Видно по тебе, не можешь,

Прям ни дня без Эрмитажа.

Лишь продрал глаза - туда,

И в вашем Питере так каждый"

Не примите на свой счёт, просто подходящая цитата для любителей "отдохнуть культурно"

Кстати, взял на декабрь 2020 билеты на концерт Венского Штраус-оркестра, так его перенесли на год! Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров(аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика,эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев).Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00.И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского?Скажете в оперу долго ехать? Так отвечу словами Слепакова из Побазарим за культуру:"Видно по тебе, не можешь,Прям ни дня без Эрмитажа.Лишь продрал глаза - туда,И в вашем Питере так каждый"Не примите на свой счёт, просто подходящая цитата для любителей "отдохнуть культурно"Кстати, взял на декабрь 2020 билеты на концерт Венского Штраус-оркестра, так его перенесли на год!

Если бы построить хороший дом и жить в нем было бы дешевле и комфортней, чем купить квартиру, все бы так и делали, поэтому я останусь при своем мнении, что при прочих равных дом дороже, а дом за деньги хоть как-то сопоставимые со стоимостью квартиры будет сильно проигрывать ей в транспорте.По вашим расчетам - сходу вы не учли работу садовника/завхоза. По легенде мы живем как в квартире, ни снег не бросаем, ни листья. Трава сама за собой ухаживать не будет.Для жизни в доме нужна на 50% большая площадь, чем в квартире. Других размеров коридор, еще котельная, кладовки, лестница занимает немало квадратов.Дом в центре или возле метро будет стоить немало денег, а в пригороде это дискомфорт. Как ребенка на секцию три раза в неделю возить? А если секции две, а если ребенок не один? В городе секции либо в пешей доступности, либо ребенок сам до них может доехать. А студенту сразу на первом курсе машину покупать, чтобы он стоял в пробках на въезд в город и с 18 лет познал тягости парковки?