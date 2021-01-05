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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:08
airmax78 написав:
Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.
Кстати, при рассрочке однуха около 1,1 куе квадрат.
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hume
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:13
airmax78 написав:
Сентябрь 22го?
30 месяцев с момента локдауна? Рукалицо...
Комрады, расходимся. Гуглим прорицания Нострадамуса - там почти такая же ясность и точность.
Так гугли и читай - 18-30 месяцев. А почему через 18-30, а не сразу, ты и сам любишь покричать - дешевый доллар, ко-ко-ко, дешевый доллар
hume написав: airmax78 написав:
Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.
Кстати, при рассрочке однуха около 1,1 куе квадрат.
А если кэш-кредит в банке взять, то вообще 1,8 куе. К чему это? Мы о недвижимости говорим, или о финансовых продуктах?
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zРадио
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:37
drevlyanin написав:
Хорошо, в чём конкретно дороже такой же площади квартиры?
Vlad442 написав:
. Дом во всех отношениях дороже - и в покупке, и в содержании, но он дает возможность для творчества, для приложения сил и ума, что оправдывает его неудобства. Человеку, который сосредоточен на зарабатывании денег, намного дешевле и, главное, комфортней жить в квартире.
Мне постройка с нуля дома 200 квадратов обошлась около сотки (скорее чуть меньше) вместе с участком. Отопление за декабрь-420 кубов газа, 6,32 за куб+ меньше гривны транспортировка. Был бы дом 100 метров
(аналог трёшки в новострое) было бы ещё дешевле. 75 гривен вывоз мусора, 140 интернет-оптика,
эл. примерно 300 кВт, септик раз в год выкачал-1000 грн(делите на 12 месяцев).
Зарабатывать деньги можно не только приезжая в офис к 8.00.
И в чём больший комфорт? Сможете в квартире ввалить на напольную акустику под сотку децибел например на 1812 Чайковского?
Скажете в оперу долго ехать? Так отвечу словами Слепакова из Побазарим за культуру:
"Видно по тебе, не можешь,
Прям ни дня без Эрмитажа.
Лишь продрал глаза - туда,
И в вашем Питере так каждый"
Не примите на свой счёт, просто подходящая цитата для любителей "отдохнуть культурно"
Кстати, взял на декабрь 2020 билеты на концерт Венского Штраус-оркестра, так его перенесли на год!
Если бы построить хороший дом и жить в нем было бы дешевле и комфортней, чем купить квартиру, все бы так и делали, поэтому я останусь при своем мнении, что при прочих равных дом дороже, а дом за деньги хоть как-то сопоставимые со стоимостью квартиры будет сильно проигрывать ей в транспорте.
По вашим расчетам - сходу вы не учли работу садовника/завхоза. По легенде мы живем как в квартире, ни снег не бросаем, ни листья. Трава сама за собой ухаживать не будет.
Для жизни в доме нужна на 50% большая площадь, чем в квартире. Других размеров коридор, еще котельная, кладовки, лестница занимает немало квадратов.
Дом в центре или возле метро будет стоить немало денег, а в пригороде это дискомфорт. Как ребенка на секцию три раза в неделю возить? А если секции две, а если ребенок не один? В городе секции либо в пешей доступности, либо ребенок сам до них может доехать. А студенту сразу на первом курсе машину покупать, чтобы он стоял в пробках на въезд в город и с 18 лет познал тягости парковки?
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Vlad442
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:41
Vlad442 написав:
Бродит в голове безумная идея.
Если вдруг в Эврике все будет хорошо, может возникнуть момент, когда юридически переуступки растормозятся после смены управителя в ФФБ, Столица получит картбланш от властей и инвесторов, но краны еще не закрутятся и сама Столица продажи не возобновит. В этот момент на рынок может вывалиться большое количество квартир по распродажным ценам - кому-то наверняка нужны деньги срочно. Если будет возможность купить однушку за 15-20 тыс или двушку за 20-25, может стоит рассмотреть такой вариант?
А почему нет? Нужно будет смотреть на все обстоятельства. Но боюсь на хороших новостях названые вами цены в массовом порядке не появятся.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:43
zРадио написав:
Так гугли и читай - 18-30 месяцев. А почему через 18-30, а не сразу, ты и сам любишь покричать - дешевый доллар, ко-ко-ко, дешевый доллар
Насколько я помню про что говорили прошлой весной, дешевый доллар никто не ждал. Были прогнозы про инерцию экономики.
Рост 2020 был для всех неожиданностью. Оптимисты прогнозировали стабильность, пессимисты кратный обвал.
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Vlad442
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:49
Vlad442 написав: zРадио написав:
Так гугли и читай - 18-30 месяцев. А почему через 18-30, а не сразу, ты и сам любишь покричать - дешевый доллар, ко-ко-ко, дешевый доллар
Насколько я помню про что говорили прошлой весной, дешевый доллар никто не ждал. Были прогнозы про инерцию экономики.
Рост 2020 был для всех неожиданностью. Оптимисты прогнозировали стабильность, пессимисты кратный обвал.
обвал не відмініли, його пересунули в часі грошами з гелікоптера ,
або буде двозначна інфляція в доларі (кажуть, що ліпше значний інфлєц через кілька років, чи дефлєц зараз)
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:50
zРадио написав:
А если кэш-кредит в банке взять, то вообще 1,8 куе. К чему это? Мы о недвижимости говорим, или о финансовых продуктах?
Ну ты так вообще обо всем на свете, лишь бы с диаграммой и графиком.
Какой смысл платить 100% застройщику, зачем морозить всю сумму на неизвестный период. Можно ещё в + поиграться с курсом при выплатах. Около половины покупок сейчас делается в рассрочку, за последние 6лет практически все мои покупки, кроме одной, были сделаны тоже в рассрочку.
Но вот незадача, на сегодня застройщики начали сильно переоценивать стоимость метра при рассрочке.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 21:55
Поузнавал насчёт интергала, вроде все нормально. Готовят какие то новые проекты. Зазывают купить на старонаводницкой по 3,5 куе.
Из юмора - работник интергала слил свою отлично отремонтированную двушку в Яскравом, так как в этой клоаке жить нельзя. ))
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