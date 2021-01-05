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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6214621562166217>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:01

  airmax78 написав:Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.

Киевгорстрой выложил новый комплекс https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... ters/1:1:1 почти Броварской р-н, в конце Троещины, сдача 2024 год + 2года по 22000 м.кв. за однокомнатную. Нет слов...... :mrgreen:
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:03

  hume написав:Как то писал, что мониторил однушки в новостройках Польши. Большинство однушек до 40 квадратов со спальней 10, но кухней-гостинной до 20.

Кухня 12 метров подходит только для принятия пищи, а органично разместить диван с кроватью в одной комнате не всегда получается. Даже если она 20 метров. А все больше арендаторов требует комфорт, чтоб были кровать и диван.


Ну не знаю, как по мне, пытаться на 40-45 метрах организовать ван-бедрум так себе затея. Для этого нужно хотя бы 50-55 квадратов.
Всё таки спальня меньше 15 метров для двоих взрослых тесновата. Смотрите: кровать шириной 1,8+ две тумбочки по 0,6=3 м х 2 м длина+проход 1 м= уже 9 квадратов. Туалетный столик +стул= ещё примерно 2. Нормальный встроенный шкаф или гардеробная метра хотя бы 4. Уже 15. И это без всяких излишеств вроде тумбы для музыки и телика и т.п. Для ребенка пойдёт. Всё ИМХО.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:15

  trololo написав:
  kingkongovets написав:без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают


пока сам не поживешь не понятно, надо оно или нет. у каждого свои потребности

Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни.
Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:17

В таких квартирах гардеробная маст хэв. Кан пытается приделать их везде
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:20

  барабашов написав:[
Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни.
Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?

Эксперты сказали эти вещи не взаимозаменяемые, нужны обе
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:25

  hume написав:Около половины покупок сейчас делается в рассрочку, за последние 6лет практически все мои покупки, кроме одной, были сделаны тоже в рассрочку.
Но вот незадача, на сегодня застройщики начали сильно переоценивать стоимость метра при рассрочке.

Все мои покупки за последние 6 лет тоже были сделаны в рассрочку. Переплата тогда была незначительной.
Даже интересно стало, какие нынче условия, хотя пока что мне и неактуально.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:26

  lel написав:
  airmax78 написав:Зрадио, вместо тысячи слов можно было просто признать, что вопреки твоим прогнозам цены вместо того чтобы упасть - растут. И растут они не только у КАН в ФТ или Юните.

Киевгорстрой выложил новый комплекс https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... ters/1:1:1 почти Броварской р-н, в конце Троещины, сдача 2024 год + 2года по 22000 м.кв. за однокомнатную. Нет слов...... :mrgreen:

Грустный комплекс, в нем грустно все. От цены до сроков введения.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:30

  Natt написав:
  hume написав:Около половины покупок сейчас делается в рассрочку, за последние 6лет практически все мои покупки, кроме одной, были сделаны тоже в рассрочку.
Но вот незадача, на сегодня застройщики начали сильно переоценивать стоимость метра при рассрочке.

Все мои покупки за последние 6 лет тоже были сделаны в рассрочку. Переплата тогда была незначительной.
Даже интересно стало, какие нынче условия, хотя пока что мне и неактуально.

Иногда даже цена не менялась от рассрочки, или как у геоса, удорожание на 300 грн метр)) в 2018 году

На сегодня рассрочка удорожает метр от 7 до 15%
Востаннє редагувалось hume в Чет 14 січ, 2021 22:31, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:30

hume
Та да, треба обє та ще Пріуса на литовських номерах, щоб за дві години до жаб та карасєй грошей наекономити.
А їх,грошей, немає навіть на оплату опалення бо 6100 грн за грудень нарахували та цей клятий ФРС...
Дома вообще даже в приличном месте по цене квартирки(не пентхауса или прелести Эйра, а просто нормальной квартирки метров так на 80, но по цене ай-лю-лю!-Варшава же дешевше) в Киеве и под ним покупаются или нет? Или только участки?
Кстати по Геосу - не спрашивали в ОП с какого трёхи по 43кгрн, а однухи по 76, и наxep они сделали планировку с комнатой-кишкой шириной 2.20 как в мечте Баксика?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:50

А поругайте ЖК Orange City, https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-orange-c ... 1%97%D0%B2 вроде далеко от трассы, но не далеко до центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с остальными что есть на рынке. Где собака зарыта ?
Востаннє редагувалось spekulant в Чет 14 січ, 2021 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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