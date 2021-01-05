Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав:Как то писал, что мониторил однушки в новостройках Польши. Большинство однушек до 40 квадратов со спальней 10, но кухней-гостинной до 20.
Кухня 12 метров подходит только для принятия пищи, а органично разместить диван с кроватью в одной комнате не всегда получается. Даже если она 20 метров. А все больше арендаторов требует комфорт, чтоб были кровать и диван.
Ну не знаю, как по мне, пытаться на 40-45 метрах организовать ван-бедрум так себе затея. Для этого нужно хотя бы 50-55 квадратов. Всё таки спальня меньше 15 метров для двоих взрослых тесновата. Смотрите: кровать шириной 1,8+ две тумбочки по 0,6=3 м х 2 м длина+проход 1 м= уже 9 квадратов. Туалетный столик +стул= ещё примерно 2. Нормальный встроенный шкаф или гардеробная метра хотя бы 4. Уже 15. И это без всяких излишеств вроде тумбы для музыки и телика и т.п. Для ребенка пойдёт. Всё ИМХО.
kingkongovets написав:без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают
пока сам не поживешь не понятно, надо оно или нет. у каждого свои потребности
Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни. Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?
барабашов написав:[ Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни. Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?
Эксперты сказали эти вещи не взаимозаменяемые, нужны обе
hume написав:Около половины покупок сейчас делается в рассрочку, за последние 6лет практически все мои покупки, кроме одной, были сделаны тоже в рассрочку. Но вот незадача, на сегодня застройщики начали сильно переоценивать стоимость метра при рассрочке.
Все мои покупки за последние 6 лет тоже были сделаны в рассрочку. Переплата тогда была незначительной. Даже интересно стало, какие нынче условия, хотя пока что мне и неактуально.
hume написав:Около половины покупок сейчас делается в рассрочку, за последние 6лет практически все мои покупки, кроме одной, были сделаны тоже в рассрочку. Но вот незадача, на сегодня застройщики начали сильно переоценивать стоимость метра при рассрочке.
Все мои покупки за последние 6 лет тоже были сделаны в рассрочку. Переплата тогда была незначительной. Даже интересно стало, какие нынче условия, хотя пока что мне и неактуально.
Иногда даже цена не менялась от рассрочки, или как у геоса, удорожание на 300 грн метр)) в 2018 году
На сегодня рассрочка удорожает метр от 7 до 15%
Востаннє редагувалось hume в Чет 14 січ, 2021 22:31, всього редагувалось 1 раз.
hume Та да, треба обє та ще Пріуса на литовських номерах, щоб за дві години до жаб та карасєй грошей наекономити. А їх,грошей, немає навіть на оплату опалення бо 6100 грн за грудень нарахували та цей клятий ФРС... Дома вообще даже в приличном месте по цене квартирки(не пентхауса или прелести Эйра, а просто нормальной квартирки метров так на 80, но по цене ай-лю-лю!-Варшава же дешевше) в Киеве и под ним покупаются или нет? Или только участки? Кстати по Геосу - не спрашивали в ОП с какого трёхи по 43кгрн, а однухи по 76, и наxep они сделали планировку с комнатой-кишкой шириной 2.20 как в мечте Баксика?