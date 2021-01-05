Додано: Чет 14 січ, 2021 22:30

hume

Та да, треба обє та ще Пріуса на литовських номерах, щоб за дві години до жаб та карасєй грошей наекономити.

А їх,грошей, немає навіть на оплату опалення бо 6100 грн за грудень нарахували та цей клятий ФРС...

Дома вообще даже в приличном месте по цене квартирки(не пентхауса или прелести Эйра, а просто нормальной квартирки метров так на 80, но по цене ай-лю-лю!-Варшава же дешевше) в Киеве и под ним покупаются или нет? Или только участки?

Кстати по Геосу - не спрашивали в ОП с какого трёхи по 43кгрн, а однухи по 76, и наxep они сделали планировку с комнатой-кишкой шириной 2.20 как в мечте Баксика?