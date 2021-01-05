Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.
А мне не очень, мне больше нравятся панорамы Днепра
spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, вроде далеко от дороги, но не далеко от центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с всем остальным РН. Где собака зарыта ?
зачем ругать? вот возьмите туда завтра прям с утра и съездите по свежему снежку кайфанете и с нами впечатлениями поделитесь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-orange-c ... 1%97%D0%B2 вроде далеко от трассы, но не далеко до центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с остальными что есть на рынке. Где собака зарыта ?
Лысая гора? Там вокруг довольно специфический контентент шастает... Ну и глухомань и отсутсвие инфраструктуры... Недвижимость это не просто дом, это все, что вокруг, чем вы будете пользоваться каждый день, а тут по любому чиху прийдется ехать на машине
барабашов написав:Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни. Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?
Это крайности. Чем плох частный дом в радиусе до 1 км от ближайшего АТБ с красными ценниками? Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.
Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?
ребята какая теракота или вообще свитлопарк по 900уе??? --если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! по 640 уе за метр, 7 минут пешком до метро, с трех-метровыми потолками,с навесным вентфасадом и С РЕМОНТОМ!!!! и 5 квартир на этаже и 3 лифта ,а не 12 студий как в тех общагах.
За такие деньги можно там брать (да еше и и С РЕМОНТОМ!!!! ) 2к в наличии есть. Кстати, с ним что-то не так?