RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6214621562166217

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:56

  Vlad442 написав:
  hume написав:Вид вообще огонь.

Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.


А мне не очень, мне больше нравятся панорамы Днепра
Sidus
 
Повідомлень: 532
З нами з: 17.09.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:57

  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, вроде далеко от дороги, но не далеко от центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с всем остальным РН. Где собака зарыта ?


зачем ругать? вот возьмите туда завтра прям с утра и съездите по свежему снежку
кайфанете и с нами впечатлениями поделитесь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:05

  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-orange-c ... 1%97%D0%B2 вроде далеко от трассы, но не далеко до центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с остальными что есть на рынке. Где собака зарыта ?

Лысая гора? Там вокруг довольно специфический контентент шастает...
Ну и глухомань и отсутсвие инфраструктуры...
Недвижимость это не просто дом, это все, что вокруг, чем вы будете пользоваться каждый день, а тут по любому чиху прийдется ехать на машине
Sidus
 
Повідомлень: 532
З нами з: 17.09.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:07

  барабашов написав:Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни.
Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?

Это крайности.
Чем плох частный дом в радиусе до 1 км от ближайшего АТБ с красными ценниками?
Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.
UA
 
Повідомлень: 5288
З нами з: 19.07.08
Подякував: 771 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:09

  UA написав:Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.


как грицца - не в бровь, а в глаз)
плюсанул

зы: правда тема панорамных окон, керамофасадов и модных мопов не раскрыта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8234
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:24

  Жека79 написав:
  jay2004 написав:
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.


Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?


ребята какая теракота или вообще свитлопарк по 900уе??? --если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! по 640 уе за метр, 7 минут пешком до метро, с трех-метровыми потолками,с навесным вентфасадом и С РЕМОНТОМ!!!! и 5 квартир на этаже и 3 лифта ,а не 12 студий как в тех общагах.
За такие деньги можно там брать (да еше и и С РЕМОНТОМ!!!! :) ) 2к в наличии есть. Кстати, с ним что-то не так?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6214621562166217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: spekulant і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1969, 1970, 1971
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19706 3341121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 13:13
hume
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
134 234638
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 15:54
Faceless
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28582)
14.01.2021 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.