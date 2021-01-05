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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6215621662176218>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:56

  Vlad442 написав:
  hume написав:Вид вообще огонь.

Я не знаю, как оценивается вид, но меня именно крыши старых домов не впечатлили. Вид это вид вдаль, а не вниз. Если поднять объектив выше, тогда можно сказать, приятный вид, можно печатать календари с таким видом, или нет.


А мне не очень, мне больше нравятся панорамы Днепра
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:57

  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, вроде далеко от дороги, но не далеко от центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с всем остальным РН. Где собака зарыта ?


зачем ругать? вот возьмите туда завтра прям с утра и съездите по свежему снежку
кайфанете и с нами впечатлениями поделитесь)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:05

  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-orange-c ... 1%97%D0%B2 вроде далеко от трассы, но не далеко до центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с остальными что есть на рынке. Где собака зарыта ?

Лысая гора? Там вокруг довольно специфический контентент шастает...
Ну и глухомань и отсутсвие инфраструктуры...
Недвижимость это не просто дом, это все, что вокруг, чем вы будете пользоваться каждый день, а тут по любому чиху прийдется ехать на машине
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:07

  барабашов написав:Ну эт понятно. Белочки вам нужны или паб под домом и пешочком на аллею героев небесной сотни.
Вопрос в другом - какое количество потенциальных покупателей Арии геосовской,допустим, и однухи в ней по трехе за метр, рассматривает параллельно коробку на берегу Десны метражом втрое больше, зато с жабами и карасями под окном? Ну или готового 2к 80метров в ФК с видом в труселя соседа вместо вида на закат в полях під Козиним?

Это крайности.
Чем плох частный дом в радиусе до 1 км от ближайшего АТБ с красными ценниками?
Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:09

  UA написав:Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.


как грицца - не в бровь, а в глаз)
плюсанул

зы: правда тема панорамных окон, керамофасадов и модных мопов не раскрыта
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:24

  Жека79 написав:
  jay2004 написав:
Терракота хороша по дешевизне своей, но сейчас уже не имеет смысла на нее смотреть, цены не актуальны.


Ваш Свитлопарк вообще и близко не стоял... А в чём неактуальность цен Терракоты?


ребята какая теракота или вообще свитлопарк по 900уе??? --если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! по 640 уе за метр, 7 минут пешком до метро, с трех-метровыми потолками,с навесным вентфасадом и С РЕМОНТОМ!!!! и 5 квартир на этаже и 3 лифта ,а не 12 студий как в тех общагах.
За такие деньги можно там брать (да еше и и С РЕМОНТОМ!!!! :) ) Но этот ЖК проблемный.
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 14 січ, 2021 23:36, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:28

  kingkongovets написав:
  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, вроде далеко от дороги, но не далеко от центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с всем остальным РН. Где собака зарыта ?


зачем ругать? вот возьмите туда завтра прям с утра и съездите по свежему снежку
кайфанете и с нами впечатлениями поделитесь)

Съездите...? Там спецтранспорт.
Тощую Бабу Ягу
Разгон с нуля до сотни за 2.9 секунды
есть ограничение по весу в 50 кг, нет навигатора
https://rozetka.com.ua/halloween_hit_20 ... p24449752/
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:29

  Sidus написав:
  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-orange-c ... 1%97%D0%B2 вроде далеко от трассы, но не далеко до центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с остальными что есть на рынке. Где собака зарыта ?

Лысая гора? Там вокруг довольно специфический контентент шастает...
Ну и глухомань и отсутсвие инфраструктуры...
Недвижимость это не просто дом, это все, что вокруг, чем вы будете пользоваться каждый день, а тут по любому чиху прийдется ехать на машине


спецефический контингент да неприятно, но его везде хватает мне кажется, с инфрастуктурой да пока тоска, печаль
Востаннє редагувалось spekulant в Чет 14 січ, 2021 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:32

  UA написав:
  kingkongovets написав:
  spekulant написав:А поругайте ЖК Orange City, вроде далеко от дороги, но не далеко от центра и зелень за окном, метро да не близко но есть и маршрутки, а цены смешные по сравнению с всем остальным РН. Где собака зарыта ?


зачем ругать? вот возьмите туда завтра прям с утра и съездите по свежему снежку
кайфанете и с нами впечатлениями поделитесь)

Съездите...? Там спецтранспорт.
Тощую Бабу Ягу
Разгон с нуля до сотни за 2.9 секунды
есть ограничение по весу в 50 кг, нет навигатора
https://rozetka.com.ua/halloween_hit_20 ... p24449752/

хороший транспорт, экологичный! :D
Востаннє редагувалось spekulant в Чет 14 січ, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:35

  kingkongovets написав:
и давно уже так кайфуете? сколько лет уже в доме живете?
без подколов спрашиваю - сам 5 лет прожил так и вернулся в город - не мое когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают
я люблю пешком по центру пройтись, на людей посмотреть, в заведениях обедать и ужинать люблю, бухнуть вечерком в компании люблю, общение, то се
когда надоедает, или вот например в локдаун - можно и на дачку
или когда в городе жара стоит
про дорого/дешево не говорю - дорого, потолки высокие + второй свет и все это отапливается эл/эн - никакой экономии канешна
ну и остальные ништяки тоже денег стоят - прилично тянет, ну буду говорить сколько шоп у местных экспертов кислотно-щелочной баланс не нарушать)
но скока той жизни ваще? и шо - в лесу ее остаток прожить, в оранжерее копаясь?) так я в саду на даче с 6 лет как негр впахивал еще под деда началом - мне на всю жизнь хватило, больше не тянет)


15 годков уже в доме маюсь. :D До того и в квартирах пришлось пожить и в общагах(когда учился) и по гостиницах немало. До 30+ то же был постоянно там где движ и компании. По заграницам два паспорта закончились. Надоело малёхо это. В детстве в земле не приходилось ковыряться, может потому нет и отвращения к этому делу. И потом не обязательно ведь на месте сидеть-можно на рыбалку-охоту на пару-тройку дней смотаться либо за грибочками. На "Золотую гроздь Украины" съездить или фестиваль вин... Опять же, по делам приходится много где бывать, ну и без Киева никуда не денешься. Как вы правильно заметили-каждый находит счастье по своему. Вот сегодня вечером с удовольствием почистил снег во дворе(минут 40). Сантиметров 6-7 нападало. Сухой и лёгкий. Нужна же какая то разминка, а то уже пару лишних кило набрал.
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