А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:46
А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:59
И ты сам выше ответил, почему. Пока продукт был нишевым - можно было позволить себе это как маркетинговый бонус, хорошо ложившийся в рекламное сообщение. Но с ростом интереса (в случае тебя - вообще даже не потребительского, а спекулятивного) пришлось задуматься о цене вопроса, и вуаля - оказалось, что дешевого фондирования на рынке не существует! То, о чем я вам с Максимом уже устал говорить, хотя вы сами должны это прекрасно понимать...
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:06
Хорошо. Давайте по пунктам:
1) цифры вы не привели, просто дороже и точка;
2)все не могут жить ни в квартирах ни в домах-у каждого свои предпочтения;
3)завхоз/садовник и т.п. нужны уже скорее в поместье/родовой усадьбе, когда участок большой и дом 300+ метров либо вам лениво очень, мы ж о доме для жизни говорим, а не о том как произвести впечатление на знакомых или соседей;
4)про снег уже написал постом выше(в прошлом году и того не было)
5)предположим, что таки нужна площадь на 50% больше-во сколько обойдётся отопление, и всё остальное, квартиры 130 метров, неужели сильно дешевле?
6)дитё по плаваниям-муз школам само ездило, даже за 10 км; в институт сначала добиралось на ОТ, потом жило на съёмной.
п.с. Давайте заканчивать этот бесполезный спор, вижу каждый останется при своём мнении.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30
Кому-то не нравится в доме "когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают", а нам с женой сейчас в квартире наоборот лучше бы "белочки прыгали" где-то там, чем тупорылая соседка сверху, у которой отсутствует такое понятие, как нормально ходить, а не гупать пятками, в любое время. Кому-то может и повезло с соседями и всё устраивает, но у меня вот такое животное "прыгает" каждый день. Пусть частный дом будет и намного дороже, но душевное спокойствие явно стоит того. Будем пытаться валить из квартиры рано или поздно, хоть жить в этой квартире сейчас для нас выходит совсем недорого - за 2 полных месяца отопление всего 1100 грн.
Это мой случай, но это тоже показательно. Не знаю, как сейчас в новостроях с шумоизоляцией, но в старых панельках с этим просто жесть.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:45
зашквар - это заплатить за модные мопы и в итоге через панорамные окна рассматривать соседские труселя - вот о чем была речь
зато можно с гордостью говорить шо живешь в бизнес классе и свысока смотреть на нищебродов, у которых в мопах плинтусы не скрытого монтажа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:50
ну а орнела мути в мокром платье хоть раз за 15 лет в дверь постучалась?
шучу еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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