airmax78 написав: А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар? А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?



зашквар - это заплатить за модные мопы и в итоге через панорамные окна рассматривать соседские труселя - вот о чем была речь

зато можно с гордостью говорить шо живешь в бизнес классе и свысока смотреть на нищебродов, у которых в мопах плинтусы не скрытого монтажа зашквар - это заплатить за модные мопы и в итоге через панорамные окна рассматривать соседские труселя - вот о чем была речьзато можно с гордостью говорить шо живешь в бизнес классе и свысока смотреть на нищебродов, у которых в мопах плинтусы не скрытого монтажа

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.