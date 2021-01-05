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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6215621662176218

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:46

  kingkongovets написав:
  UA написав:Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.


как грицца - не в бровь, а в глаз)
плюсанул

зы: правда тема панорамных окон, керамофасадов и модных мопов не раскрыта

А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:59

  hume написав:Иногда даже цена не менялась от рассрочки, или как у геоса, удорожание на 300 грн метр)) в 2018 году

На сегодня рассрочка удорожает метр от 7 до 15%


И ты сам выше ответил, почему. Пока продукт был нишевым - можно было позволить себе это как маркетинговый бонус, хорошо ложившийся в рекламное сообщение. Но с ростом интереса (в случае тебя - вообще даже не потребительского, а спекулятивного) пришлось задуматься о цене вопроса, и вуаля - оказалось, что дешевого фондирования на рынке не существует! То, о чем я вам с Максимом уже устал говорить, хотя вы сами должны это прекрасно понимать...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:06

  Vlad442 написав:Если бы построить хороший дом и жить в нем было бы дешевле и комфортней, чем купить квартиру, все бы так и делали, поэтому я останусь при своем мнении, что при прочих равных дом дороже, а дом за деньги хоть как-то сопоставимые со стоимостью квартиры будет сильно проигрывать ей в транспорте.
По вашим расчетам - сходу вы не учли работу садовника/завхоза. По легенде мы живем как в квартире, ни снег не бросаем, ни листья. Трава сама за собой ухаживать не будет.
Для жизни в доме нужна на 50% большая площадь, чем в квартире. Других размеров коридор, еще котельная, кладовки, лестница занимает немало квадратов.

Дом в центре или возле метро будет стоить немало денег, а в пригороде это дискомфорт. Как ребенка на секцию три раза в неделю возить? А если секции две, а если ребенок не один? В городе секции либо в пешей доступности, либо ребенок сам до них может доехать. А студенту сразу на первом курсе машину покупать, чтобы он стоял в пробках на въезд в город и с 18 лет познал тягости парковки?


Хорошо. Давайте по пунктам:
1) цифры вы не привели, просто дороже и точка;
2)все не могут жить ни в квартирах ни в домах-у каждого свои предпочтения;
3)завхоз/садовник и т.п. нужны уже скорее в поместье/родовой усадьбе, когда участок большой и дом 300+ метров либо вам лениво очень, мы ж о доме для жизни говорим, а не о том как произвести впечатление на знакомых или соседей;
4)про снег уже написал постом выше(в прошлом году и того не было)
5)предположим, что таки нужна площадь на 50% больше-во сколько обойдётся отопление, и всё остальное, квартиры 130 метров, неужели сильно дешевле?
6)дитё по плаваниям-муз школам само ездило, даже за 10 км; в институт сначала добиралось на ОТ, потом жило на съёмной.
п.с. Давайте заканчивать этот бесполезный спор, вижу каждый останется при своём мнении.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30

Кому-то не нравится в доме "когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают", а нам с женой сейчас в квартире наоборот лучше бы "белочки прыгали" где-то там, чем тупорылая соседка сверху, у которой отсутствует такое понятие, как нормально ходить, а не гупать пятками, в любое время. Кому-то может и повезло с соседями и всё устраивает, но у меня вот такое животное "прыгает" каждый день. Пусть частный дом будет и намного дороже, но душевное спокойствие явно стоит того. Будем пытаться валить из квартиры рано или поздно, хоть жить в этой квартире сейчас для нас выходит совсем недорого - за 2 полных месяца отопление всего 1100 грн.
Это мой случай, но это тоже показательно. Не знаю, как сейчас в новостроях с шумоизоляцией, но в старых панельках с этим просто жесть.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:45

  airmax78 написав:А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?


зашквар - это заплатить за модные мопы и в итоге через панорамные окна рассматривать соседские труселя - вот о чем была речь
зато можно с гордостью говорить шо живешь в бизнес классе и свысока смотреть на нищебродов, у которых в мопах плинтусы не скрытого монтажа :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:50

  drevlyanin написав:15 годков уже в доме маюсь. :D До того и в квартирах пришлось пожить и в общагах(когда учился) и по гостиницах немало. До 30+ то же был постоянно там где движ и компании. По заграницам два паспорта закончились. Надоело малёхо это. В детстве в земле не приходилось ковыряться, может потому нет и отвращения к этому делу. И потом не обязательно ведь на месте сидеть-можно на рыбалку-охоту на пару-тройку дней смотаться либо за грибочками. На "Золотую гроздь Украины" съездить или фестиваль вин... Опять же, по делам приходится много где бывать, ну и без Киева никуда не денешься. Как вы правильно заметили-каждый находит счастье по своему. Вот сегодня вечером с удовольствием почистил снег во дворе(минут 40). Сантиметров 6-7 нападало. Сухой и лёгкий. Нужна же какая то разминка, а то уже пару лишних кило набрал.


ну а орнела мути в мокром платье хоть раз за 15 лет в дверь постучалась?
шучу еслешо :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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