Vlad442 написав:

Если бы построить хороший дом и жить в нем было бы дешевле и комфортней, чем купить квартиру, все бы так и делали, поэтому я останусь при своем мнении, что при прочих равных дом дороже, а дом за деньги хоть как-то сопоставимые со стоимостью квартиры будет сильно проигрывать ей в транспорте.По вашим расчетам - сходу вы не учли работу садовника/завхоза. По легенде мы живем как в квартире, ни снег не бросаем, ни листья. Трава сама за собой ухаживать не будет.Для жизни в доме нужна на 50% большая площадь, чем в квартире. Других размеров коридор, еще котельная, кладовки, лестница занимает немало квадратов.Дом в центре или возле метро будет стоить немало денег, а в пригороде это дискомфорт. Как ребенка на секцию три раза в неделю возить? А если секции две, а если ребенок не один? В городе секции либо в пешей доступности, либо ребенок сам до них может доехать. А студенту сразу на первом курсе машину покупать, чтобы он стоял в пробках на въезд в город и с 18 лет познал тягости парковки?