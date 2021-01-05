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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:46
kingkongovets написав: UA написав:
Арию и ФК с видом в труселя выбирают провинциалы, чтобы зафиксировать покорение ими столицы.
как грицца - не в бровь, а в глаз)
плюсанул
зы: правда тема панорамных окон, керамофасадов и модных мопов не раскрыта
А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:59
hume написав:
Иногда даже цена не менялась от рассрочки, или как у геоса, удорожание на 300 грн метр)) в 2018 году
На сегодня рассрочка удорожает метр от 7 до 15%
И ты сам выше ответил, почему. Пока продукт был нишевым - можно было позволить себе это как маркетинговый бонус, хорошо ложившийся в рекламное сообщение. Но с ростом интереса (в случае тебя - вообще даже не потребительского, а спекулятивного) пришлось задуматься о цене вопроса, и вуаля - оказалось, что дешевого фондирования на рынке не существует! То, о чем я вам с Максимом уже устал говорить, хотя вы сами должны это прекрасно понимать...
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:06
Vlad442 написав:
Если бы построить хороший дом и жить в нем было бы дешевле и комфортней, чем купить квартиру, все бы так и делали, поэтому я останусь при своем мнении, что при прочих равных дом дороже, а дом за деньги хоть как-то сопоставимые со стоимостью квартиры будет сильно проигрывать ей в транспорте.
По вашим расчетам - сходу вы не учли работу садовника/завхоза. По легенде мы живем как в квартире, ни снег не бросаем, ни листья. Трава сама за собой ухаживать не будет.
Для жизни в доме нужна на 50% большая площадь, чем в квартире. Других размеров коридор, еще котельная, кладовки, лестница занимает немало квадратов.
Дом в центре или возле метро будет стоить немало денег, а в пригороде это дискомфорт. Как ребенка на секцию три раза в неделю возить? А если секции две, а если ребенок не один? В городе секции либо в пешей доступности, либо ребенок сам до них может доехать. А студенту сразу на первом курсе машину покупать, чтобы он стоял в пробках на въезд в город и с 18 лет познал тягости парковки?
Хорошо. Давайте по пунктам:
1) цифры вы не привели, просто дороже и точка;
2)все не могут жить ни в квартирах ни в домах-у каждого свои предпочтения;
3)завхоз/садовник и т.п. нужны уже скорее в поместье/родовой усадьбе, когда участок большой и дом 300+ метров либо вам лениво очень, мы ж о доме для жизни говорим, а не о том как произвести впечатление на знакомых или соседей;
4)про снег уже написал постом выше(в прошлом году и того не было)
5)предположим, что таки нужна площадь на 50% больше-во сколько обойдётся отопление, и всё остальное, квартиры 130 метров, неужели сильно дешевле?
6)дитё по плаваниям-муз школам само ездило, даже за 10 км; в институт сначала добиралось на ОТ, потом жило на съёмной.
п.с. Давайте заканчивать этот бесполезный спор, вижу каждый останется при своём мнении.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30
Кому-то не нравится в доме "когда вокруг одни сосны шумят и белочки прыгают", а нам с женой сейчас в квартире наоборот лучше бы "белочки прыгали" где-то там, чем тупорылая соседка сверху, у которой отсутствует такое понятие, как нормально ходить, а не гупать пятками, в любое время. Кому-то может и повезло с соседями и всё устраивает, но у меня вот такое животное "прыгает" каждый день. Пусть частный дом будет и намного дороже, но душевное спокойствие явно стоит того. Будем пытаться валить из квартиры рано или поздно, хоть жить в этой квартире сейчас для нас выходит совсем недорого - за 2 полных месяца отопление всего 1100 грн.
Это мой случай, но это тоже показательно. Не знаю, как сейчас в новостроях с шумоизоляцией, но в старых панельках с этим просто жесть.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:45
airmax78 написав:
А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?
зашквар - это заплатить за модные мопы и в итоге через панорамные окна рассматривать соседские труселя - вот о чем была речь
зато можно с гордостью говорить шо живешь в бизнес классе и свысока смотреть на нищебродов, у которых в мопах плинтусы не скрытого монтажа
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:50
drevlyanin написав:
15 годков уже в доме маюсь.
До того и в квартирах пришлось пожить и в общагах(когда учился) и по гостиницах немало. До 30+ то же был постоянно там где движ и компании. По заграницам два паспорта закончились. Надоело малёхо это. В детстве в земле не приходилось ковыряться, может потому нет и отвращения к этому делу. И потом не обязательно ведь на месте сидеть-можно на рыбалку-охоту на пару-тройку дней смотаться либо за грибочками. На "Золотую гроздь Украины" съездить или фестиваль вин...
Опять же, по делам приходится много где бывать, ну и без Киева никуда не денешься. Как вы правильно заметили-каждый находит счастье по своему. Вот сегодня вечером с удовольствием почистил снег во дворе(минут 40). Сантиметров 6-7 нападало. Сухой и лёгкий. Нужна же какая то разминка, а то уже пару лишних кило набрал.
ну а орнела мути в мокром платье хоть раз за 15 лет в дверь постучалась?
шучу еслешо
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:02
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в П'ят 15 січ, 2021 01:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:02
zРадио написав: hume написав:
Иногда даже цена не менялась от рассрочки, или как у геоса, удорожание на 300 грн метр)) в 2018 году
На сегодня рассрочка удорожает метр от 7 до 15%
И ты сам выше ответил, почему. Пока продукт был нишевым - можно было позволить себе это как маркетинговый бонус, хорошо ложившийся в рекламное сообщение. Но с ростом интереса (в случае тебя - вообще даже не потребительского, а спекулятивного) пришлось задуматься о цене вопроса, и вуаля - оказалось, что дешевого фондирования на рынке не существует! То, о чем я вам с Максимом уже устал говорить, хотя вы сами должны это прекрасно понимать...
Ты же понимаешь что у Застройщиков никакого фондирования при рассрочке никогда не было. Они давали рассрочку на размер своей прибыли. Ее получение они готовы были растягивать во времени на годы. А сейчас они это делать не готовы. Как минимум хотят за это премию. Почему? Если все так плохо, рынок покупателя и продолжает стагнировать - странное поведение для Застройщиков.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:16
kingkongovets написав: airmax78 написав:
А ФК2, ЦП, Тетрис, Башни Таряна, РТ, БФ, Чикагу с Резидентом - это можно или тоже зашквар?
зашквар - это заплатить за модные мопы и в итоге через панорамные окна рассматривать соседские труселя - вот о чем была речь
зато можно с гордостью говорить шо живешь в бизнес классе и свысока смотреть на нищебродов, у которых в мопах плинтусы не скрытого монтажа
Если бы в Киеве была более-менее европейская застройка, вид в условные "труселя" - это был бы удел 80-90% квартир. Ведь в Рыбальском у большинства квартир - тоже в "труселя" - а это типичная европейская застройка. Не говоря уже об ФК2. Но только это больше не называется "в труселя". Это называется на успешных соседей. Сошиалайзинг.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:19
airmax78 написав:
Если бы в Киеве была более-менее европейская застройка, вид в условные "труселя" - это был бы удел 80-90% квартир. Ведь в Рыбальском у большинства квартир - тоже в "труселя" - а это типичная европейская застройка. Не говоря уже об ФК2. Но только это больше не называется "в труселя". Это называется на успешных соседей. Сошиалайзинг.
это называется "я живу в высотном доме, но в подвальном этаже", испытал я на себе такой сошиалайзинг с успешными соседями в оазисе на гс и понял шо я для этого недостаточно европеец
а 90% квартир в фк2 с видом в труселя соседей через панорамные окна - как раз то, о чем и шла речь
но опять же - кому шо, главное шоп нравилось, земляков из мухосрансков и понаехавших колхозниц впечатлит и такое
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