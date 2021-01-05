Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.
Жека79 написав:..если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! ..
это там, где жить могут только болеющие короной, без обоняния?
С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто) Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.
Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь
Striker написав:Пусть частный дом будет и намного дороже, но душевное спокойствие явно стоит того.
Приобрёл однушку в новострое, только потому что не хватало на приличный дом в приличном месте. Следующая недвижимость однозначно дом в пригороде или тихом, малолюдном районе. Пол моей жизни прошло в частных домах, это на порядок лучше чем квартира для людей моего склада характера.
hume написав:С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто) Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.
Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь
Понять логику понаеха киевлянин не осилит. Не пытайтесь. Нужно просто следовать модной тенденции. Вон КК говорит жить в ФК2 фу-фу, но комерция в ФК2 его даже очень радует.
hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.
С офисными и БЦ на левом берегу мне лично непонятно, почему бы не превратить в БЦ здание Госплана. Неужели привести в чувство дороже чем построить новый? Или там состояние коробки после 30 лет под открытым небом только под снос?
kingkongovets написав:это называется "я живу в высотном доме, но в подвальном этаже", испытал я на себе такой сошиалайзинг с успешными соседями в оазисе на гс и понял шо я для этого недостаточно европеец а 90% квартир в фк2 с видом в труселя соседей через панорамные окна - как раз то, о чем и шла речь но опять же - кому шо, главное шоп нравилось, земляков из мухосрансков и понаехавших колхозниц впечатлит и такое
В доме с "успешными соседями" где у меня лордизм пару дней назад горела квартира. Дети - подростки игрались огнем. На этаже полно пожарных рукавов и огнетушителей. Соседи выглядывали и говорили - "А, это эти муdаки горят, так им и надо" Никто не помог. Только председатель правления ОСББ в вайбере журил "успешных соседей" за такой специфический сошиалайзинг.
Faceless написав:С офисными и БЦ на левом берегу мне лично непонятно, почему бы не превратить в БЦ здание Госплана. Неужели привести в чувство дороже чем построить новый? Или там состояние коробки после 30 лет под открытым небом только под снос?
Во-первых,Госснаба. Во-вторых, в каком состоянии там реально находятся несущие конструкции,особенно фундаменты, можно сказать будет только после полноценного обследования. Внешне ничего трагичного там нет кроме того что планировки административного здания 80-х годов прошлого века уже не подходят для БЦ 20-х,а любая реконструкция намного дороже возведения нового. Также, возможно,есть проблемы с собственником земли.
hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.
проект отличный. Будет маленькая изюминка поха. Надеемся, что заказчики и архитекторы прекратят ур** уже изурудованный город и начнут создавать современные здания, достойные столицы.