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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6217621862196220>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:38

  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.


Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk
Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:55

  airmax78 написав:..
Если бы в Киеве была более-менее европейская застройка, вид в условные "труселя" - это был бы удел 80-90% квартир...

я долго думал и понял, что в Европах просто труселя красившие - с меховой подкладкой, ведь многие искренне верят, что они там тусят при +17 и унитаз утром смывает последний
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:03

  sequence написав:
  Жека79 написав:..если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! ..

это там, где жить могут только болеющие короной, без обоняния?

С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто)
Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.

Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:08

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Если бы в Киеве была более-менее европейская застройка, вид в условные "труселя" - это был бы удел 80-90% квартир...

я долго думал и понял, что в Европах просто труселя красившие - с меховой подкладкой, ведь многие искренне верят, что они там тусят при +17 и унитаз утром смывает последний

Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

Кстати, если не ошибаюсь Конг живёт в низкоэтажной застройке, и без вида в трусы.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:10

  Striker написав:Пусть частный дом будет и намного дороже, но душевное спокойствие явно стоит того.

Приобрёл однушку в новострое, только потому что не хватало на приличный дом в приличном месте. Следующая недвижимость однозначно дом в пригороде или тихом, малолюдном районе. Пол моей жизни прошло в частных домах, это на порядок лучше чем квартира для людей моего склада характера.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:16

  hume написав:С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто)
Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.

Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь

Понять логику понаеха киевлянин не осилит. Не пытайтесь.
Нужно просто следовать модной тенденции.
Вон КК говорит жить в ФК2 фу-фу, но комерция в ФК2 его даже очень радует.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:30

  fox767676 написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.


Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk
Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.

С офисными и БЦ на левом берегу мне лично непонятно, почему бы не превратить в БЦ здание Госплана. Неужели привести в чувство дороже чем построить новый? Или там состояние коробки после 30 лет под открытым небом только под снос?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:32

  kingkongovets написав:это называется "я живу в высотном доме, но в подвальном этаже", испытал я на себе такой сошиалайзинг с успешными соседями в оазисе на гс и понял шо я для этого недостаточно европеец
а 90% квартир в фк2 с видом в труселя соседей через панорамные окна - как раз то, о чем и шла речь
но опять же - кому шо, главное шоп нравилось, земляков из мухосрансков и понаехавших колхозниц впечатлит и такое

В доме с "успешными соседями" где у меня лордизм пару дней назад горела квартира. Дети - подростки игрались огнем.
На этаже полно пожарных рукавов и огнетушителей.
Соседи выглядывали и говорили - "А, это эти муdаки горят, так им и надо"
Никто не помог.
Только председатель правления ОСББ в вайбере журил "успешных соседей" за такой специфический сошиалайзинг.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:38

  Faceless написав:С офисными и БЦ на левом берегу мне лично непонятно, почему бы не превратить в БЦ здание Госплана. Неужели привести в чувство дороже чем построить новый? Или там состояние коробки после 30 лет под открытым небом только под снос?


Во-первых,Госснаба.
Во-вторых, в каком состоянии там реально находятся несущие конструкции,особенно фундаменты, можно сказать будет только после полноценного обследования.
Внешне ничего трагичного там нет кроме того что планировки административного здания 80-х годов прошлого века уже не подходят для БЦ 20-х,а любая реконструкция намного дороже возведения нового. Также, возможно,есть проблемы с собственником земли.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:50

  fox767676 написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.


Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk
Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.
проект отличный. Будет маленькая изюминка поха. Надеемся, что заказчики и архитекторы прекратят ур** уже изурудованный город и начнут создавать современные здания, достойные столицы.
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