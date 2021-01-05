Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто) Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.
Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь
Понять логику понаеха киевлянин не осилит. Не пытайтесь. Нужно просто следовать модной тенденции. .
нас учат, шо "рынок все расставляет по своим местам" и "цена решает" но при этом почему то забывают, шо рынок не живет сам по себе, а куда и как ему идти ненавязчиво и незаметно (для некоторых) подсказывают маркетологи, пиарщики, рекламисты и прочие специалисты по "коллективному бессознательному" и на выходе получаем кт по цене сталинок на институтской, "феномен" поха и неглупых по сути эйрмаксов, свято уверенных шо без модных мопов, вентилируемых фасадов, панорамных окон и плинтусов скрытого монтажа жизни нет и цены на такое барахло неизбежно пожелтеют и отвалятся, а принцип трех "л" - то для несовременных лохов нуну
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Жека79 написав:..если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! ..
это там, где жить могут только болеющие короной, без обоняния?
Мы как бы сравниваем его с Терракотой и свитлопарком. Так вот в терракоте-воняет на 3 порядка похлеще. Я когда еду в борисполь мимо терракоты на борисполькосой площади вонь стоит такая что даже с закрытыми окнами пробивает штын. в то же время на харьковской где расположен ревуцкий уже такоой вони нет. В свитлопарк это как по мне вообще экстрим-стайл. Там только Обуховское шоссе под окном и промзона с лепом чего стоят.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.
Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.
Посмотрел локацию - улица Канальная. В большей части неасфальтрованная, и частично в свалке. Может и сделают конфетку из такой УГ локации.