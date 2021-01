Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:56

UA написав: hume написав: С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто)

Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.



Понять логику понаеха киевлянин не осилит. Не пытайтесь.

Нужно просто следовать модной тенденции.

нас учат, шо "рынок все расставляет по своим местам" и "цена решает"

но при этом почему то забывают, шо рынок не живет сам по себе, а куда и как ему идти ненавязчиво и незаметно (для некоторых) подсказывают маркетологи, пиарщики, рекламисты и прочие специалисты по "коллективному бессознательному"

и на выходе получаем кт по цене сталинок на институтской, "феномен" поха и неглупых по сути эйрмаксов, свято уверенных шо без модных мопов, вентилируемых фасадов, панорамных окон и плинтусов скрытого монтажа жизни нет и цены на такое барахло неизбежно пожелтеют и отвалятся, а принцип трех "л" - то для несовременных лохов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.