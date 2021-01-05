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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6217621862196220

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:56

  UA написав:
  hume написав:С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто)
Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.

Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь

Понять логику понаеха киевлянин не осилит. Не пытайтесь.
Нужно просто следовать модной тенденции.
.


нас учат, шо "рынок все расставляет по своим местам" и "цена решает"
но при этом почему то забывают, шо рынок не живет сам по себе, а куда и как ему идти ненавязчиво и незаметно (для некоторых) подсказывают маркетологи, пиарщики, рекламисты и прочие специалисты по "коллективному бессознательному"
и на выходе получаем кт по цене сталинок на институтской, "феномен" поха и неглупых по сути эйрмаксов, свято уверенных шо без модных мопов, вентилируемых фасадов, панорамных окон и плинтусов скрытого монтажа жизни нет и цены на такое барахло неизбежно пожелтеют и отвалятся, а принцип трех "л" - то для несовременных лохов
нуну :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:27

Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:30

  hume написав:Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого

я уже как то рассказывал, как однажды прислонил велик к фасаду фк и был поражен, как там все болтается и дребезжит от малейшего касания
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:32

  sequence написав:
  Жека79 написав:..если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! ..

это там, где жить могут только болеющие короной, без обоняния?


Мы как бы сравниваем его с Терракотой и свитлопарком. Так вот в терракоте-воняет на 3 порядка похлеще. Я когда еду в борисполь мимо терракоты на борисполькосой площади вонь стоит такая что даже с закрытыми окнами пробивает штын. в то же время на харьковской где расположен ревуцкий уже такоой вони нет. В свитлопарк это как по мне вообще экстрим-стайл. Там только Обуховское шоссе под окном и промзона с лепом чего стоят.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:40

  fox767676 написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.


Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk
Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.

Посмотрел локацию - улица Канальная. В большей части неасфальтрованная, и частично в свалке. Может и сделают конфетку из такой УГ локации.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:52

  Елена8 написав:О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.

Помиляєтесь.
Вже не росте, ні.

Немає на чому Києву рости.
Араби і китайці сюди не поїдуть, не стануть працювати за 200-300 дол/міс.

"С начала 2020 г. года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек"

https://kievvlast.com.ua/news/s-nachala ... h-chelovek

Тому й з орендою проблеми. І далі вони будуть збільшуватись.
Нема населення - немає оренди!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))
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