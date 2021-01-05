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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 62186219622062216222>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:56

  UA написав:
  hume написав:С каждым годом смрад окутывает все большую часть поха. Уже можно при переезде южного моста косо посматривать на соседа в авто)
Как я понимаю сейчас речь идёт об арендаторах, то есть для покупки под аренду, цена решает. Есть некий феномен ПОХа, и он идёт вразрез со здравым смыслом. На сегодня цена аренды условного Севена одинакова с Оболонской Набережной и условной Лукьяновкой. Недавно риелтор сдала в севене за 18кгрн, хозяйка хотела 20кгрн.

Я до сих пор не могу понять с чем это связано. Вонючий, густонаселённый район без зелени, с которого не выехать. Но с ценами не поспоришь

Понять логику понаеха киевлянин не осилит. Не пытайтесь.
Нужно просто следовать модной тенденции.
.


нас учат, шо "рынок все расставляет по своим местам" и "цена решает"
но при этом почему то забывают, шо рынок не живет сам по себе, а куда и как ему идти ненавязчиво и незаметно (для некоторых) подсказывают маркетологи, пиарщики, рекламисты и прочие специалисты по "коллективному бессознательному"
и на выходе получаем кт по цене сталинок на институтской, "феномен" поха и неглупых по сути эйрмаксов, свято уверенных шо без модных мопов, вентилируемых фасадов, панорамных окон и плинтусов скрытого монтажа жизни нет и цены на такое барахло неизбежно пожелтеют и отвалятся, а принцип трех "л" - то для несовременных лохов
нуну :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:27

Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:30

  hume написав:Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого

я уже как то рассказывал, как однажды прислонил велик к фасаду фк и был поражен, как там все болтается и дребезжит от малейшего касания
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:32

  sequence написав:
  Жека79 написав:..если есть(вернее был, но по переуступке еще можно выловить но уже дороже) Ревуцкий!! ..

это там, где жить могут только болеющие короной, без обоняния?


Мы как бы сравниваем его с Терракотой и свитлопарком. Так вот в терракоте-воняет на 3 порядка похлеще. Я когда еду в борисполь мимо терракоты на борисполькосой площади вонь стоит такая что даже с закрытыми окнами пробивает штын. в то же время на харьковской где расположен ревуцкий уже такоой вони нет. В свитлопарк это как по мне вообще экстрим-стайл. Там только Обуховское шоссе под окном и промзона с лепом чего стоят.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:40

  fox767676 написав:
  hume написав:Заметил, что к проекту жилья в центре автоматом идёт офис. Пример фк2, стенфорд с 25 этажных офисом, Тринити с офисным зданием. Может какие-то новые нормы. Правда по идее офисы нужно цеплять и к всяким Грейтам, Дубровам и Варшавским иначе опять все будут штурмовать центр.


Возле Грейта и Урловского как раз строят масштабный (для левого берега) офисный кластер. https://archimatika.com/en/projects/biz ... PbmpGylosk
Но для настоящего продвижения офисников в нецентральных районах, нужно развите концепции коворкингов. Все-таки это больший риск открывть головные офисы в районах с сомнительной локацией.

Посмотрел локацию - улица Канальная. В большей части неасфальтрованная, и частично в свалке. Может и сделают конфетку из такой УГ локации.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:С офисными и БЦ на левом берегу мне лично непонятно, почему бы не превратить в БЦ здание Госплана. Неужели привести в чувство дороже чем построить новый? Или там состояние коробки после 30 лет под открытым небом только под снос?
Мне кажется политические перетурбации помешали закончить строительство Госснаба-Нафтогаза в 2007 , хотя уже тогда ходили слухи что внутри все плохо. А вот сейчас, через 35 лет после начала стройки, да еще когда дом ушел МВД, это полная безнадега :(
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:26

  kingkongovets написав:
  hume написав:Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого

я уже как то рассказывал, как однажды прислонил велик к фасаду фк и был поражен, как там все болтается и дребезжит от малейшего касания


Когда вы узнаете сроки их эксплуатации из-за скрытой коррозии несущих алюминиевых профилей, то лет через 20 вообще близко подходить перестанете
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:26

  sequence написав:
  hume написав:Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))


Ви щось вигадуєте. Всі мріють жити в хрущику. Найзручніше житло. Невисока стеля і оптимальна площа дозволяють суттєво зменшити використання електроенергії на освітлення. Завдяки маленьким вікнам не виникає бажання створювати дороговарьісні конструкції з підсвітлення стель і решти витребеньків. Прохідні кімнати покращують спілкування між мешканцями. Ергономічна кухня дозволяє не робити лишніх кроків при приготуванні та споживанні їжі. Відсутність ліфту спонукає людей до фітнес вправ і, так необхідного у наш час, спалення зайвих калорій. Стан подвір’я, сходових клітин і фасаду дозволяє втілити у життя любі проекти і дії вільнолюдей, а наявність ергономічного санвузлу дозволяє відмовитися від походів до вигрібної ями зимою.

Особисто Я недоліків не бачу.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:35

  artlife написав:Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?


Народ, кто сталкивался с покупкой или продажей кладовок? Просветите по уровню цен относительно цены метра в квартирах в том же доме.
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