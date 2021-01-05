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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6219622062216222>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:35

  shapo написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого

я уже как то рассказывал, как однажды прислонил велик к фасаду фк и был поражен, как там все болтается и дребезжит от малейшего касания


Когда вы узнаете сроки их эксплуатации из-за скрытой коррозии несущих алюминиевых профилей, то лет через 20 вообще близко подходить перестанете

Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.
Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:46

  artlife написав:
  artlife написав:Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?


Народ, кто сталкивался с покупкой или продажей кладовок? Просветите по уровню цен относительно цены метра в квартирах в том же доме.

Это все очень индивидуально и зависит от кучи факторов. Если кладовка на этаже - у вас 4-6-10 конкурентов. Если в паркинге - 100-200-300 конкурентов. Сколько их всего на комплекс - чем меньше - тем дороже. Если капитальная кладовка - одна цена, загончик из решеток - другая цена. Удобство доступа. Площадь - чем больше - тем дешевле. Высота потолков.
В Ричмонде я покупал по 1куе за метр загончик из решеток. В новом доме, во время карантина, когда все валилось стремительным домкартом в ужасе от того, что нас ждет через 18-30 месяцев (с), удалось гораздо лучшую кладовку купить по-моему по 830 баксов за метр.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:50

  hume написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Если бы в Киеве была более-менее европейская застройка, вид в условные "труселя" - это был бы удел 80-90% квартир...

я долго думал и понял, что в Европах просто труселя красившие - с меховой подкладкой, ведь многие искренне верят, что они там тусят при +17 и унитаз утром смывает последний

Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

Кстати, если не ошибаюсь Конг живёт в низкоэтажной застройке, и без вида в трусы.


Зайдите в низкоэтажную сталинку, которую проектировали люди для людей, и посмотрите в окно. Как правило, вы увидите широкую улицу и симпатичную архитектуру на достаточном расстоянии.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:51

  airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять..


кааанеша можна
и фасады менять можно, и уплотнительные резинки в панорамных окнах, и фурнитуру в них регулировать, и модные мопы в соответствии с тенденциями обновлять можно и нужно - а как же!
экономика сама себя не поддержит
планируемое устаревание, епта
идем в ногу со временем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:59

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  artlife написав:Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?


Народ, кто сталкивался с покупкой или продажей кладовок? Просветите по уровню цен относительно цены метра в квартирах в том же доме.

Это все очень индивидуально и зависит от кучи факторов. Если кладовка на этаже - у вас 4-6-10 конкурентов. Если в паркинге - 100-200-300 конкурентов. Сколько их всего на комплекс - чем меньше - тем дороже. Если капитальная кладовка - одна цена, загончик из решеток - другая цена. Удобство доступа. Площадь - чем больше - тем дешевле. Высота потолков.
В Ричмонде я покупал по 1куе за метр загончик из решеток. В новом доме, во время карантина, когда все валилось стремительным домкартом в ужасе от того, что нас ждет через 18-30 месяцев (с), удалось гораздо лучшую кладовку купить по-моему по 830 баксов за метр.


То есть, где-то треть от цены метра? Бывший сосед несколько лет назад продал свою квартиру и сейчас решил продать кладовку в полуподвальном этаже с окошком на улицу, но с ценой пока не определился. :) Скорее всего, она не приватизирована, как и моя там же, которая досталась в нагрузку с квартирой. Просто номерок квартиры на двери кладовки с прежних времен.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 15 січ, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:59

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять..


кааанеша можна
и фасады менять можно и уплотнительные резинки в панорамных окнах, и фурнитуру в них регулировать, и модные мопы в соответствии с тенденциями обновлять можно и нужно - а как же!
экономика сама себя не поддержит
планируемое устаревание, епта

Згоден, паролончик і штапіки дешевше змінити чим резиночки. А коли фурнітура відсутня, то зрозуміло що її не потрібно регулювати:-)

Модні МОПи можна змінити коли вони є, а можна не змінювати. Гірше коли їх просто не має. Хоча це теж спірне питання. Кожному своє.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:04

  artlife написав:
  artlife написав:Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?


Народ, кто сталкивался с покупкой или продажей кладовок? Просветите по уровню цен относительно цены метра в квартирах в том же доме.

ЛБ - 1250 долл за метр. 160-180 долл за метр кладовки в подвале. Была акция - к неликвидному давали в подарок.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:04

  Первый написав:Згоден, паролончик і штапіки дешевше змінити чим резиночки. А коли фурнітура відсутня, то зрозуміло що її не потрібно регулювати:-)

Модні МОПи можна змінити коли вони є, а можна не змінювати. Гірше коли їх просто не має. Хоча це теж спірне питання. Кожному своє.


панорамные окна особо поролончиком не подлечишь - тут базара ноль
да и регулировкой фурнитуры далеко не всегда
в отличии от, меж прочим
а шоп мопы были постоянно модными их тоже надо постоянно подшаманивать - тут тоже спорить не о чем
особенно когда там проходняк как на метро вокзальная
красивая жизнь дешевой не бывает по определению
зато всегда можно тыкнуть в нос низкими расходами на отопление зимой и закрепить успех фоточкой из ободранного подъезда хруща на борщаге - мат и шах, епта :mrgreen:

зы: первый, мы с вами столько лет об этом спорим, а вы меня так и не поняли - я вовсе не против мопов, вентфасадов, панорамных окон и прочих маркетологических фишек
как и вообще не против догм и штампов - я очень даже за!
но только тогда, когда я сам их использую, а не когда с их помощью продажники и маркетологи используют меня
а в разговоре с вами я постоянно слышу отлетающие от зубов аргументы продажника оп, шо и неудивительно, учитывая сколько литров кофе вы с ними выпиваете :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 15 січ, 2021 13:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:16

  airmax78 написав:Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)

По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.
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