Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:04

Первый написав: Згоден, паролончик і штапіки дешевше змінити чим резиночки. А коли фурнітура відсутня, то зрозуміло що її не потрібно регулювати:-)



Модні МОПи можна змінити коли вони є, а можна не змінювати. Гірше коли їх просто не має. Хоча це теж спірне питання. Кожному своє. Згоден, паролончик і штапіки дешевше змінити чим резиночки. А коли фурнітура відсутня, то зрозуміло що її не потрібно регулювати:-)Модні МОПи можна змінити коли вони є, а можна не змінювати. Гірше коли їх просто не має. Хоча це теж спірне питання. Кожному своє.

панорамные окна особо поролончиком не подлечишь - тут базара нольда и регулировкой фурнитуры далеко не всегдав отличии от, меж прочима шоп мопы были постоянно модными их тоже надо постоянно подшаманивать - тут тоже спорить не о чемособенно когда там проходняк как на метро вокзальнаякрасивая жизнь дешевой не бывает по определениюзато всегда можно тыкнуть в нос низкими расходами на отопление зимой и закрепить успех фоточкой из ободранного подъезда хруща на борщаге - мат и шах, ептазы: первый, мы с вами столько лет об этом спорим, а вы меня так и не поняли - я вовсе не против мопов, вентфасадов, панорамных окон и прочих маркетологических фишеккак и вообще не против догм и штампов - я очень даже за!но только тогда, когда я сам их использую, а не когда с их помощью продажники и маркетологи используют меняа в разговоре с вами я постоянно слышу отлетающие от зубов аргументы продажника оп, шо и неудивительно, учитывая сколько литров кофе вы с ними выпиваете