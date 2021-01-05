Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Кстати, ванную, что вентилируемые фасады в виде керамогранита тоже скоро отойдут. Нужно с ними работать аккуратно, ибо керамофасады от условного кГс выглядят , мягко говоря, убого
я уже как то рассказывал, как однажды прислонил велик к фасаду фк и был поражен, как там все болтается и дребезжит от малейшего касания
Когда вы узнаете сроки их эксплуатации из-за скрытой коррозии несущих алюминиевых профилей, то лет через 20 вообще близко подходить перестанете
Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются. Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.
artlife написав:Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?
Народ, кто сталкивался с покупкой или продажей кладовок? Просветите по уровню цен относительно цены метра в квартирах в том же доме.
Это все очень индивидуально и зависит от кучи факторов. Если кладовка на этаже - у вас 4-6-10 конкурентов. Если в паркинге - 100-200-300 конкурентов. Сколько их всего на комплекс - чем меньше - тем дороже. Если капитальная кладовка - одна цена, загончик из решеток - другая цена. Удобство доступа. Площадь - чем больше - тем дешевле. Высота потолков. В Ричмонде я покупал по 1куе за метр загончик из решеток. В новом доме, во время карантина, когда все валилось стремительным домкартом в ужасе от того, что нас ждет через 18-30 месяцев (с), удалось гораздо лучшую кладовку купить по-моему по 830 баксов за метр.
airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять..
кааанеша можна и фасады менять можно, и уплотнительные резинки в панорамных окнах, и фурнитуру в них регулировать, и модные мопы в соответствии с тенденциями обновлять можно и нужно - а как же! экономика сама себя не поддержит планируемое устаревание, епта идем в ногу со временем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
artlife написав:Ребята, кто в курсе, как прикинуть стоимость кладовки в полуподвале сталинки? Какая-то часть от стоимости метра в квартирах этого дома?
Народ, кто сталкивался с покупкой или продажей кладовок? Просветите по уровню цен относительно цены метра в квартирах в том же доме.
Это все очень индивидуально и зависит от кучи факторов. Если кладовка на этаже - у вас 4-6-10 конкурентов. Если в паркинге - 100-200-300 конкурентов. Сколько их всего на комплекс - чем меньше - тем дороже. Если капитальная кладовка - одна цена, загончик из решеток - другая цена. Удобство доступа. Площадь - чем больше - тем дешевле. Высота потолков. В Ричмонде я покупал по 1куе за метр загончик из решеток. В новом доме, во время карантина, когда все валилось стремительным домкартом в ужасе от того, что нас ждет через 18-30 месяцев (с), удалось гораздо лучшую кладовку купить по-моему по 830 баксов за метр.
То есть, где-то треть от цены метра? Бывший сосед несколько лет назад продал свою квартиру и сейчас решил продать кладовку в полуподвальном этаже с окошком на улицу, но с ценой пока не определился. Скорее всего, она не приватизирована, как и моя там же, которая досталась в нагрузку с квартирой. Просто номерок квартиры на двери кладовки с прежних времен.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 15 січ, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять..
кааанеша можна и фасады менять можно и уплотнительные резинки в панорамных окнах, и фурнитуру в них регулировать, и модные мопы в соответствии с тенденциями обновлять можно и нужно - а как же! экономика сама себя не поддержит планируемое устаревание, епта
Згоден, паролончик і штапіки дешевше змінити чим резиночки. А коли фурнітура відсутня, то зрозуміло що її не потрібно регулювати:-)
Модні МОПи можна змінити коли вони є, а можна не змінювати. Гірше коли їх просто не має. Хоча це теж спірне питання. Кожному своє.
Первый написав:Згоден, паролончик і штапіки дешевше змінити чим резиночки. А коли фурнітура відсутня, то зрозуміло що її не потрібно регулювати:-)
Модні МОПи можна змінити коли вони є, а можна не змінювати. Гірше коли їх просто не має. Хоча це теж спірне питання. Кожному своє.
панорамные окна особо поролончиком не подлечишь - тут базара ноль да и регулировкой фурнитуры далеко не всегда в отличии от, меж прочим а шоп мопы были постоянно модными их тоже надо постоянно подшаманивать - тут тоже спорить не о чем особенно когда там проходняк как на метро вокзальная красивая жизнь дешевой не бывает по определению зато всегда можно тыкнуть в нос низкими расходами на отопление зимой и закрепить успех фоточкой из ободранного подъезда хруща на борщаге - мат и шах, епта
зы: первый, мы с вами столько лет об этом спорим, а вы меня так и не поняли - я вовсе не против мопов, вентфасадов, панорамных окон и прочих маркетологических фишек как и вообще не против догм и штампов - я очень даже за! но только тогда, когда я сам их использую, а не когда с их помощью продажники и маркетологи используют меня а в разговоре с вами я постоянно слышу отлетающие от зубов аргументы продажника оп, шо и неудивительно, учитывая сколько литров кофе вы с ними выпиваете
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 15 січ, 2021 13:22, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.