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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6219622062216222

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:20

  artlife написав:
  airmax78 написав:Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)

По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.

Это, конечно, оправдывает цену в 2400 за метр. Но, надо отдать должное, рынок оздоровился. Шкаф в 2013м году был продан по 3хе за метр. Он был старый, но ближе к метро. Есть куда расти.
P.S. Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:24

  Елена8 написав:О каком демографическом минусе в Киеве идёт речь? Этот город только растёт.

Помиляєтесь.
Вже не росте, ні.

"С начала 2020 г. года население Киева уменьшилось почти на 6 тысяч человек"

https://kievvlast.com.ua/news/s-nachala ... h-chelovek
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Согласен. Приготовил пожрать, аккуратно тряпочкой протер - и на тебе рабочий стол. Фигня, что высота кухонной поверхности (85см) и стандартного стола (75) трохи отличаются - под ноги можно что то подложить. Следует также быть непереборчивым в шмотках, так как шкаф невелик - но избыток вещей можно спрятать под ламели кровати.
Вообще, больше напоминает апарт-отель
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:34

  airmax78 написав:
  artlife написав:
  airmax78 написав:Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)

По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.

Это, конечно, оправдывает цену в 2400 за метр. Но, надо отдать должное, рынок оздоровился. Шкаф в 2013м году был продан по 3хе за метр. Он был старый, но ближе к метро. Есть куда расти.
P.S. Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.

Да, площадь санузла диссонирует с квартирой. Но это, в чьих-то глазах будет фишкой.
Про шкаф за 3 тыс метр не в курсе, но даже за 2 тыс я бы не покупал сейчас в человейнике, а поискал бы что-то на Липках.:)
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 15 січ, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
нельзя так экономить на гостиницах, Макс! - в приличном отеле басрум может быть и больше, но мастхэв стекло вместо шторки в ванной
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:41

на крещатике всю неделю свирепствуют эвакуаторы - на днях массово щиманули паркованцев на тротуаре перед украинским домом и установили там антипарковочные столбики, сейчас геноцидят жлобов возле дома профспилок - надеюсь после капремонта мы больше не увидим авто на тротуарах главной улицы города
караван потихоньку идет, несмотря на лай собак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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