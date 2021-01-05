Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Это, конечно, оправдывает цену в 2400 за метр. Но, надо отдать должное, рынок оздоровился. Шкаф в 2013м году был продан по 3хе за метр. Он был старый, но ближе к метро. Есть куда расти. P.S. Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
artlife написав:не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Согласен. Приготовил пожрать, аккуратно тряпочкой протер - и на тебе рабочий стол. Фигня, что высота кухонной поверхности (85см) и стандартного стола (75) трохи отличаются - под ноги можно что то подложить. Следует также быть непереборчивым в шмотках, так как шкаф невелик - но избыток вещей можно спрятать под ламели кровати. Вообще, больше напоминает апарт-отель
По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Это, конечно, оправдывает цену в 2400 за метр. Но, надо отдать должное, рынок оздоровился. Шкаф в 2013м году был продан по 3хе за метр. Он был старый, но ближе к метро. Есть куда расти. P.S. Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
Да, площадь санузла диссонирует с квартирой. Но это, в чьих-то глазах будет фишкой. Про шкаф за 3 тыс метр не в курсе, но даже за 2 тыс я бы не покупал сейчас в человейнике, а поискал бы что-то на Липках.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 15 січ, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
на крещатике всю неделю свирепствуют эвакуаторы - на днях массово щиманули паркованцев на тротуаре перед украинским домом и установили там антипарковочные столбики, сейчас геноцидят жлобов возле дома профспилок - надеюсь после капремонта мы больше не увидим авто на тротуарах главной улицы города караван потихоньку идет, несмотря на лай собак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.