Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:41

на крещатике всю неделю свирепствуют эвакуаторы - на днях массово щиманули паркованцев на тротуаре перед украинским домом и установили там антипарковочные столбики, сейчас геноцидят жлобов возле дома профспилок - надеюсь после капремонта мы больше не увидим авто на тротуарах главной улицы города

караван потихоньку идет, несмотря на лай собак

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.