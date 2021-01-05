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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:20
artlife написав:
По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Это, конечно, оправдывает цену в 2400 за метр. Но, надо отдать должное, рынок оздоровился. Шкаф в 2013м году был продан по 3хе за метр. Он был старый, но ближе к метро. Есть куда расти.
P.S. Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:33
artlife написав:
не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Согласен. Приготовил пожрать, аккуратно тряпочкой протер - и на тебе рабочий стол. Фигня, что высота кухонной поверхности (85см) и стандартного стола (75) трохи отличаются - под ноги можно что то подложить. Следует также быть непереборчивым в шмотках, так как шкаф невелик - но избыток вещей можно спрятать под ламели кровати.
Вообще, больше напоминает апарт-отель
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:34
airmax78 написав: artlife написав:
По-моему, это оптимальный ремонт в смысле организации пространства при таком метраже. Всё продумано и прецизионно размещено бел люфтов, не потерян ни один миллиметр ценной площади.
Это, конечно, оправдывает цену в 2400 за метр. Но, надо отдать должное, рынок оздоровился. Шкаф в 2013м году был продан по 3хе за метр. Он был старый, но ближе к метро. Есть куда расти.
P.S. Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
Да, площадь санузла диссонирует с квартирой. Но это, в чьих-то глазах будет фишкой.
Про шкаф за 3 тыс метр не в курсе, но даже за 2 тыс я бы не покупал сейчас в человейнике, а поискал бы что-то на Липках.
Востаннє редагувалось artlife
в П'ят 15 січ, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:37
airmax78 написав:
Совершенно бредовая площадь санузла для такого гостиничного номера.
нельзя так экономить на гостиницах, Макс! - в приличном отеле басрум может быть и больше, но мастхэв стекло вместо шторки в ванной
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:41
на крещатике всю неделю свирепствуют эвакуаторы - на днях массово щиманули паркованцев на тротуаре перед украинским домом и установили там антипарковочные столбики, сейчас геноцидят жлобов возле дома профспилок - надеюсь после капремонта мы больше не увидим авто на тротуарах главной улицы города
караван потихоньку идет, несмотря на лай собак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:56
kingkongovets написав:
на крещатике всю неделю свирепствуют эвакуаторы - на днях массово щиманули паркованцев на тротуаре перед украинским домом и установили там антипарковочные столбики, сейчас геноцидят жлобов возле дома профспилок - надеюсь после капремонта мы больше не увидим авто на тротуарах главной улицы города
караван потихоньку идет, несмотря на лай собак
Еще одна подсказка для власти. Из Баку. Алиев, когда реконструировал центр, поднял тротуары и поставил там красивые мраморные бордюры высотой 40 см от полотна дороги. С тех пор красота, в Баку по тротуарам ходя люди, а не паркуются хамы и сволочи. Ищи платную парковку. Где и за какие шиши парковаться надо думать своими куриными мозгами еще на этапе, когда в голову только пришла идея купить машину.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:25
airmax78 написав: shapo написав: kingkongovets написав:
я уже как то рассказывал, как однажды прислонил велик к фасаду фк и был поражен, как там все болтается и дребезжит от малейшего касания
Когда вы узнаете сроки их эксплуатации из-за скрытой коррозии несущих алюминиевых профилей, то лет через 20 вообще близко подходить перестанете
Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.
Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.
Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:32
shapo написав:
..
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
справедливости ради, полагаю, что замена металлокаркаса вентфасада обойдется не дороже замены мокрого фасада, у которого схожий срок эксплуатации.
Керамогранит легко демонтируется, важно не побить плитку, бо через 30 лет хрен найдешь такой декор. Ну, или па-багатому поменять еще и керамику
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:41
sequence написав: shapo написав:
..
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
справедливости ради, полагаю, что замена металлокаркаса вентфасада обойдется не дороже замены мокрого фасада, у которого схожий срок эксплуатации.
Керамогранит легко демонтируется, важно не побить плитку, бо через 30 лет хрен найдешь такой декор. Ну, или па-багатому поменять еще и керамику
Все зависит от места расположения и высоты здания.
Мокрый фасад весит меньше когда отлетает
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:46
shapo написав: airmax78 написав:
Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.
Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.
Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами. Мокрые фасады выглядят не очень уже через 5-7 лет. На этом фоне 50 лет беспроблемной эксплуатации керамогранитного вентфасада - это очень хороший показатель. А там посмотрим. Может вапно опять в моду войдет.
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