Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:16

airmax78 написав: Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет.



оазис пока я там жил сыпался постоянно, однажды обвалилась облицовка арки высотой в 2 этажа минут через 10 после того как я под ней проехал - тогда пару машин пострадало, это был год 2008-2007, гс 10а

кстати подозреваю шо точно так же сыпЛется "лучший дом 2011го года"(с) на минской, в котором компактно проживает зрадист



зы: в некоторых домах оазиса уже отчаялись лепить обвалившийся кирпич обратно и не мудрствуя лукаво тупо клеят пенопласт, расшивая потом штукатурку под кирпичную кладку

