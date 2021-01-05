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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6220622162226223

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:49

  sequence написав:
  shapo написав:..
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.

справедливости ради, полагаю, что замена металлокаркаса вентфасада обойдется не дороже замены мокрого фасада, у которого схожий срок эксплуатации.
Керамогранит легко демонтируется, важно не побить плитку, бо через 30 лет хрен найдешь такой декор. Ну, или па-багатому поменять еще и керамику

Ну вот на Шелковичной как раз сейчас меняют все скопом, по-моему вместе с утеплителем.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:55

  airmax78 написав:Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)


там номер квартиры какой-то странный - 71а
кто-то сталкивался с таким ? Это часть какой-то изначально бОльшей квартиры ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:57

  airmax78 написав:..
Ну вот на Шелковичной как раз сейчас меняют все скопом, по-моему вместе с утеплителем.

и это правильно.
тем более, вместо керамики никто не запрещает использовать HPL-панели, которые вдвое легче и не такие хрупкие.
Можно поменять дизайн здания за неделю, не снимая металлокаркас - это же круто. Но любителям разноцветного пенопласта ухо режет вообще слово "дизайн"
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 14:58

  baraka написав:..
там номер квартиры какой-то странный - 71а
..

а так можно? :mrgreen: :mrgreen:
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:01

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются.
Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.

Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.

Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами.

Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:04

  baraka написав:
  airmax78 написав:Снова в продаже шкаф на Лукьяновке. Но уже обновленный. Ценник - огонь!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/hozyai ... Kmr4t.html
Мат и шах(с)


там номер квартиры какой-то странный - 71а
кто-то сталкивался с таким ? Это часть какой-то изначально бОльшей квартиры ?

Даже так?... пц... Квартира куплена баксов по 500 за метр. Ремонта с мебелью и техникой там долларов на 300 на метре. Продажа за 2400... Еще недавно можно было бы написать: соси Илон. Но сейчас уже так не напишешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:11

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно.
Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.

Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами.

Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?

Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет. На Герцена, смотрю, кое-где поотлетала лицевач часть, а на трансформаторной он стал похож на какие-то огрызки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:16

  airmax78 написав:Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет.


оазис пока я там жил сыпался постоянно, однажды обвалилась облицовка арки высотой в 2 этажа минут через 10 после того как я под ней проехал - тогда пару машин пострадало, это был год 2008-2007, гс 10а
кстати подозреваю шо точно так же сыпЛется "лучший дом 2011го года"(с) на минской, в котором компактно проживает зрадист

зы: в некоторых домах оазиса уже отчаялись лепить обвалившийся кирпич обратно и не мудрствуя лукаво тупо клеят пенопласт, расшивая потом штукатурку под кирпичную кладку
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:25

  shapo написав:Во-первых,Госснаба.
Во-вторых, в каком состоянии там реально находятся несущие конструкции,особенно фундаменты, можно сказать будет только после полноценного обследования.
Внешне ничего трагичного там нет кроме того что планировки административного здания 80-х годов прошлого века уже не подходят для БЦ 20-х,а любая реконструкция намного дороже возведения нового. Также, возможно,есть проблемы с собственником земли.

Здание апелляционного суда на Соломенской, его строительство в 80-х вообще было заморожено из-за аварийного наклона, но ничего,недавно достроили и сделали даже выше.
Пока стоит :D
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:32

airmax78
кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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