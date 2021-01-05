Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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shapo написав:.. Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
справедливости ради, полагаю, что замена металлокаркаса вентфасада обойдется не дороже замены мокрого фасада, у которого схожий срок эксплуатации. Керамогранит легко демонтируется, важно не побить плитку, бо через 30 лет хрен найдешь такой декор. Ну, или па-багатому поменять еще и керамику
Ну вот на Шелковичной как раз сейчас меняют все скопом, по-моему вместе с утеплителем.
airmax78 написав:.. Ну вот на Шелковичной как раз сейчас меняют все скопом, по-моему вместе с утеплителем.
и это правильно. тем более, вместо керамики никто не запрещает использовать HPL-панели, которые вдвое легче и не такие хрупкие. Можно поменять дизайн здания за неделю, не снимая металлокаркас - это же круто. Но любителям разноцветного пенопласта ухо режет вообще слово "дизайн"
airmax78 написав:Если пожелтеет и отвалится - всегда можно фасад поменять. В БЦ на Шелковичной именно этим сейчас и занимаются. Но в Украине достаточно зданий с вентфасадами из керамогранита, которым уже 20+ лет. Там где качественно делали - все выглядит так, как-будто вчера сдали в эксплуатацию. В отличие от фасадов из любых других материалов.
Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно. Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами.
там номер квартиры какой-то странный - 71а кто-то сталкивался с таким ? Это часть какой-то изначально бОльшей квартиры ?
Даже так?... пц... Квартира куплена баксов по 500 за метр. Ремонта с мебелью и техникой там долларов на 300 на метре. Продажа за 2400... Еще недавно можно было бы написать: соси Илон. Но сейчас уже так не напишешь.
shapo написав:Вы что, не понимаете что речь идет не о фасадной плитке, а о конструкции каркаса на который эта плитка вешается и которую не видно.А если и посмотрите, то в отличие от стали ничего там не увидите ибо коррозия не поверхностная. Для хороших аллюминиевых каркасов под вентфасады гарантированный срок службы 50 лет, но в практике моих коллег были и те кто пытался впарить намного более дешевый аллюминий,со сроком 30лет, и подозреваю что иногда успешно. Поэтому через 20 лет полетит на головы беспечных граждан не одна или 2 плиточки, а целый фрагмент фасада.
Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами.
Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?
Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет. На Герцена, смотрю, кое-где поотлетала лицевач часть, а на трансформаторной он стал похож на какие-то огрызки.
airmax78 написав:Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет.
оазис пока я там жил сыпался постоянно, однажды обвалилась облицовка арки высотой в 2 этажа минут через 10 после того как я под ней проехал - тогда пару машин пострадало, это был год 2008-2007, гс 10а кстати подозреваю шо точно так же сыпЛется "лучший дом 2011го года"(с) на минской, в котором компактно проживает зрадист
зы: в некоторых домах оазиса уже отчаялись лепить обвалившийся кирпич обратно и не мудрствуя лукаво тупо клеят пенопласт, расшивая потом штукатурку под кирпичную кладку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
shapo написав:Во-первых,Госснаба. Во-вторых, в каком состоянии там реально находятся несущие конструкции,особенно фундаменты, можно сказать будет только после полноценного обследования. Внешне ничего трагичного там нет кроме того что планировки административного здания 80-х годов прошлого века уже не подходят для БЦ 20-х,а любая реконструкция намного дороже возведения нового. Также, возможно,есть проблемы с собственником земли.
Здание апелляционного суда на Соломенской, его строительство в 80-х вообще было заморожено из-за аварийного наклона, но ничего,недавно достроили и сделали даже выше. Пока стоит
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