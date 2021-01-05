Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:20

sequence написав: hume написав: Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше. Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? )) тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))

Первое и самое серьезное это состояние. Я ни раз говорил, что сам бы с радостью вложился в Сталинку в центре, но подавляющее большинство такого жилья в плачевном состоянии, очень ярко проблемы описывал Первый после просмотра. Да, я приведу в порядок саму квартиру, но состояние дома я не смогу привести в порядок, если конечно я не выкуплю весь дом. А мне нужно, чтоб эта лошать скакала очень долго. Есть отдельные дома, но их мало. Наши люди пока выбирают новострой потому, что модно, в этом Конг прав. Да, новострой это действительно классно, модно, молодежно и удобно, но с современными 25 этажками на тысячу квартир этот новострой не имеет ничего общего.