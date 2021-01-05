Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами.
Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?
Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет. На Герцена, смотрю, кое-где поотлетала лицевач часть, а на трансформаторной он стал похож на какие-то огрызки.
Речь не о высолах или выпадении пары кирпичей. Вы хотите сказать что в Оазисе выпадали целые этаж?
shapo написав:Во-первых,Госснаба. Во-вторых, в каком состоянии там реально находятся несущие конструкции,особенно фундаменты, можно сказать будет только после полноценного обследования. Внешне ничего трагичного там нет кроме того что планировки административного здания 80-х годов прошлого века уже не подходят для БЦ 20-х,а любая реконструкция намного дороже возведения нового. Также, возможно,есть проблемы с собственником земли.
Здание апелляционного суда на Соломенской, его строительство в 80-х вообще было заморожено из-за аварийного наклона, но ничего,недавно достроили и сделали даже выше. Пока стоит
kingkongovets написав:airmax78 кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?
На Герцена монолит с заполнением кирпичом, утеплитель экструдированный пенополистирол, потом фасадный кирпич. Не вываливается, потому что облицовка фасадным кирпичом - не самонесущая как в Оазисе, а с опорой на межэтажную плиту. Эта идея делать самонесущую стенку из облицовочного кирпича высотой в 9-12 этажей с нашими руко*опыми строителями - это была страшная глупость. Голосухе приготовиться.
shapo написав:Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?
Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет. На Герцена, смотрю, кое-где поотлетала лицевач часть, а на трансформаторной он стал похож на какие-то огрызки.
Речь не о высолах или выпадении пары кирпичей. Вы хотите сказать что в Оазисе выпадали целые этаж?
Я не хотел этого говорить, но вот Конговец тоже пишет. Да и видно это невооруженным глазом если там походить. Кто это придумал делать такие стены из облицовочного кирпича в 1/2 кирпича толщиной и высотой в 30+ метров?
А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки
PS: странное дело - почему Конгу за чашкой чая застройщики рассказывают одно, а НБУ - другое? Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность, а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем?
А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки
PS: странное дело - почему Конгу за чашкой чая застройщики рассказывают одно, а НБУ - другое? Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность, а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем?
будівництво включає в себе Шулявський міст та велике крадівництво? якщо так, то зовсім біда-біда.
hume написав:Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.
тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))
Первое и самое серьезное это состояние. Я ни раз говорил, что сам бы с радостью вложился в Сталинку в центре, но подавляющее большинство такого жилья в плачевном состоянии, очень ярко проблемы описывал Первый после просмотра. Да, я приведу в порядок саму квартиру, но состояние дома я не смогу привести в порядок, если конечно я не выкуплю весь дом. А мне нужно, чтоб эта лошать скакала очень долго. Есть отдельные дома, но их мало. Наши люди пока выбирают новострой потому, что модно, в этом Конг прав. Да, новострой это действительно классно, модно, молодежно и удобно, но с современными 25 этажками на тысячу квартир этот новострой не имеет ничего общего.