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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6221622262236224

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 96
1. Зросли більш, як на 30%
28%
27
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
16%
15
6. Впали менш ніж на 10%
7%
7
7. Впали на 10 - 20%
7%
7
8. Впали на 20 - 30%
4%
4
9. Впали більш, як на 30%
28%
27
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:58

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Конечно понимаю. Просто не вижу в этом большой проблемы. Долговечный материал - фасадный кирпич - сыпется часто уже в первую морозную зиму. Бывает, что отслаивается и выпадает целыми этажами.

Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?

Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет. На Герцена, смотрю, кое-где поотлетала лицевач часть, а на трансформаторной он стал похож на какие-то огрызки.

Речь не о высолах или выпадении пары кирпичей. Вы хотите сказать что в Оазисе выпадали целые этаж?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:01

  unicdima написав:
  shapo написав:Во-первых,Госснаба.
Во-вторых, в каком состоянии там реально находятся несущие конструкции,особенно фундаменты, можно сказать будет только после полноценного обследования.
Внешне ничего трагичного там нет кроме того что планировки административного здания 80-х годов прошлого века уже не подходят для БЦ 20-х,а любая реконструкция намного дороже возведения нового. Также, возможно,есть проблемы с собственником земли.

Здание апелляционного суда на Соломенской, его строительство в 80-х вообще было заморожено из-за аварийного наклона, но ничего,недавно достроили и сделали даже выше.
Пока стоит :D

https://www.interesniy.kiev.ua/misticheskiy-dolgostroy/
Там нехило ещё пришлось вложиться.
И я не сказал что с госснабом какая-то катастрофа. Внешне все нормально, а что в реальности - вскрытие покажет не только у патологоанатомов, но и у строителей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:49

  kingkongovets написав:airmax78
кстати, а у вас на герцена монолит, или "украинский" кирпич", как оазис?

На Герцена монолит с заполнением кирпичом, утеплитель экструдированный пенополистирол, потом фасадный кирпич. Не вываливается, потому что облицовка фасадным кирпичом - не самонесущая как в Оазисе, а с опорой на межэтажную плиту. Эта идея делать самонесущую стенку из облицовочного кирпича высотой в 9-12 этажей с нашими руко*опыми строителями - это была страшная глупость. Голосухе приготовиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:55

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Серьёзно? Где это было? И кто после этого сел?

Неоднократные случаи в Оазисе. У КГС на Левом берегу. Недавно UA видео из какого-то дома постил. Мой первый новострой в Одессе: кирпич из нескольких партий полинял на лицевой слой в первую же зиму - аккуратно оштукатурили в цвет. На Герцена, смотрю, кое-где поотлетала лицевач часть, а на трансформаторной он стал похож на какие-то огрызки.

Речь не о высолах или выпадении пары кирпичей. Вы хотите сказать что в Оазисе выпадали целые этаж?

Я не хотел этого говорить, но вот Конговец тоже пишет. Да и видно это невооруженным глазом если там походить. Кто это придумал делать такие стены из облицовочного кирпича в 1/2 кирпича толщиной и высотой в 30+ метров?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:05

Деловые и девальвационные ожидания бизнеса продолжают ухудшаться. Детали на валютной ветке:
Валютный рынок в контексте ДС

А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки :mrgreen:

Зображення

PS: странное дело - почему Конгу за чашкой чая застройщики рассказывают одно, а НБУ - другое? Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность, а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:20

  zРадио написав:Деловые и девальвационные ожидания бизнеса продолжают ухудшаться. Детали на валютной ветке:
Валютный рынок в контексте ДС

А здесь дам ожидания по объему инвестиций в строительство - "благодать", как и втирают нам растишки :mrgreen:

Зображення

PS: странное дело - почему Конгу за чашкой чая застройщики рассказывают одно, а НБУ - другое? Может потому что первый, как участник рынка, должен излучать уверенность, а второй, как важный регулятор - понимать реальный масштаб проблем? :roll:

будівництво включає в себе Шулявський міст та велике крадівництво?
якщо так, то зовсім біда-біда.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:20

  sequence написав:
  hume написав:Думаю при низкоэтажной застройке это единственный минус, и то не у всех. Но плюсов несоизмеримо больше.

тогда чего тут хрущики так не любят? Изобилие капитальных стен бесит? ))

Первое и самое серьезное это состояние. Я ни раз говорил, что сам бы с радостью вложился в Сталинку в центре, но подавляющее большинство такого жилья в плачевном состоянии, очень ярко проблемы описывал Первый после просмотра. Да, я приведу в порядок саму квартиру, но состояние дома я не смогу привести в порядок, если конечно я не выкуплю весь дом. А мне нужно, чтоб эта лошать скакала очень долго. Есть отдельные дома, но их мало. Наши люди пока выбирают новострой потому, что модно, в этом Конг прав. Да, новострой это действительно классно, модно, молодежно и удобно, но с современными 25 этажками на тысячу квартир этот новострой не имеет ничего общего.
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